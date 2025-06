Skims sta inviando soldi via PayPal a centinaia di clienti senza dare alcuna spiegazione

Tutto è cominciato con un tiktok, a cui ne sono seguiti decine e decine. Adesso, gli investigatori di internet stanno cercando di svelare il mistero.

19 Giugno 2025

Tutto nasce da un tiktok diventato virale in cui una ragazza si chiede stupita perché Skims le abbia inviato un rimborso parziale via PayPal. Se Catfoufoufou non avesse postato il suo video, migliaia di acquirenti non avrebbero capito di trovarsi nella stessa situazione: con un rimborso parziale variabile da poche decine a centinaia di dollari a nome di Kim Kardashian in persona, senza sapere perché. In molti hanno pensato a un errore o a una truffa, rimanendo perplessi dal rimborso arrivato all’improvviso, senza alcuna spiegazione. Perché Skims sta rimborsando questo denaro e sulla base di quale criterio? Il servizio clienti non risponde né agli utenti perplessi né a testate come The Cut che stanno tentando di far luce sulla vicenda. Non sembra esserci un pattern preciso, con rimborsi che arrivano da poche settimane a molti mesi dopo l’acquisto.

Quando un mistero rischia di rimanere insoluto, ecco che si finisce inevitabilmente nell’angolo di Internet che si occupa di questioni insolute: Reddit. In molti thread dedicati sono in corso numerosi tentativi di ricostruire le motivazioni dietro i rimborsi. La più quotata al momento è che Skims abbia più o meno consapevolmente applicato una tassazione maggiorata su alcuni acquisti fatti in Stati come New York e il New Jersey, dove vigono regolamentazioni fiscali specifiche. Onde evitare d’incorrere in sanzioni, l’azienda starebbe volontariamente rimborsando gli utenti, rintracciabili attraverso i loro precedenti pagamenti PayPal.

Rimane però da capire se sia davvero questo il motivo e come Skims pensa di procedere per rimborsare gli utenti che non hanno usato PayPal o hanno acquistato nei punti vendita fisici del marchio.