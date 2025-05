Le offerte per viaggiare con Moby in Sardegna quest’estate

Con Moby Fantasy e Moby Legacy, e tutti i servizi offerti.

21 Maggio 2025

C’è sempre qualcosa di affascinante nel viaggiare in traghetto, dalla terraferma verso un’isola, nel Mar Tirreno, e mettere in pausa per qualche ora la nostra vita lì. Forse perché, sul ponte guardando il porto che si allontana, rivediamo i traghetti delle nostre vacanze liceali, cristallizzate in certi film diventati di culto: si dice spesso che il vero piacere di certi viaggi è proprio il viaggiare, e per i traghetti vale un po’ di più.

Rispetto alle traversate giovanili, quelle, per intenderci, di un film come Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, oggi le navi sono cambiate parecchio. Per esempio, per andare da Livorno a Olbia Moby mette a disposizione i due traghetti più grandi del Mediterraneo, che sono Moby Legacy e Moby Fantasy, con cui raggiungere la Sardegna a partire da 50,20 euro a persona (la tariffa è soggetta a restrizioni. Info su moby.it).

Per passare il tempo, i traghetti Moby mettono a disposizione sale giochi, un solarium con piscina, e anche un piano bar per un drink prima o dopo cena. Tra le novità e le eccellenze che connotano la Moby Fantasy e la Moby Legacy c’è un’offerta gastronomica per la quale è stato creato un nuovo brand: si chiama “Gusti Giusti”, ed è un’offerta qualitativa, affidata al Gruppo Ligabue, che mette al centro gusto, varietà e freschezza. Quindi: un nuovo concept di ristorazione a bordo, un format innovativo e per tutti i passeggeri. Che troveranno una food court con molteplici varietà, in base a gusti, esigenze alimentari e per i diversi momenti della giornata.

C’è chi vuole vivere il viaggio, invece, in un relax quasi meditativo, e per questo ci sono cabine doppie o quadruple, con oblò o senza, tutte dotati di servizi interni con doccia. Naturalmente, tutte sono provviste di lenzuola, asciugamani e un kit di saponette e sapone liquido. Ci sono anche la Junior Suite e la Suite, con di televisione, phon e filodiffusione. Non c’è bisogno di viaggiare di notte per avere una cabina: anche nelle traversate diurne si può passare qualche ora di relax in uno spazio privato.

Moby con Tirrenia-CIN e Toremar sono le compagnie del Gruppo Moby, che da cinque generazioni navigano da leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Il gruppo è il primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri. Con le tre compagnie, il gruppo Moby collega il continente con Sardegna, Sicilia, Corsica, isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano. D’estate, tutti i giorni, con 22 navi in flotta.

I traghetti più veloci del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: le ammiraglie sono sono state insignite del riconoscimento Green Star del RINA e sono stati scelti anche dai passeggeri quando si è trattato di votare la migliore compagnia di traghetti. Per prenotare, il link è questo.