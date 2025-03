Nei giorni del Salone del Mobile tornerà il Miu Miu Literary Club

L’anno scorso, durante la Design Week, un evento in particolare aveva catturato l’attenzione del pubblico: il Miu Miu Literary Club, il primo club letterario di Miu Miu, che aveva inaugurato nei bellissimi spazi del Circolo Filologico un formato inedito tra tavole rotonde, letture e conversazioni con scrittrici. In quell’occasione, al centro della discussione c’erano due libri in particolare: Una Donna di Sibilla Aleramo e Quaderno proibito di Alba De Céspedes, pubblicati per la prima volta rispettivamente nel 1906 e nel 1952 (noi avevamo intervistato Sheila Heti, che ci ha parlato di scrittura al femminile). Quest’anno Miu Miu torna con la seconda edizione dell’evento, ancora una volta dedicato alla letteratura e al pensiero femminile.

Questo nuovo capitolo ruota attorno all’infanzia, all’amore e all’educazione sessuale, raccontati attraverso le parole di due icone della letteratura: Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi, una delle autrici più influenti dell’era Shōwa in Giappone. Per due giorni, tra talk e performance dal vivo, il Miu Miu Literary Club riunirà voci femminili di talento, creando uno spazio di confronto e scoperta su autrici che hanno segnato la storia, con uno sguardo sempre rivolto al presente. L’appuntamento, anche quest’anno, è al Circolo Filologico Milanese, il 9 e 10 aprile, sempre nei giorni del Salone del Mobile di Milano. Il programma completo sarà svelato presto e le iscrizioni aprono il 3 aprile sul sito ufficiale del brand.