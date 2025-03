Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

La prima indiscrezione, che confermava le voci che si rincorrevano ormai da tempo, è di 1Granary su Instagram, seguito poi dal comunicato ufficiale: Simone Bellotti, che nel maggio del 2023 era arrivato alla guida del marchio svizzero Bally dopo l’uscita di Rhuigi, è il nuovo Direttore creativo di Jil Sander. La sua nomina arriva dopo l’addio, la scorsa settimana, di Lucie e Luke Meier la sera dopo il loro ultimo show, che è stato molto ben recensito dalla critica ma che era sembrata sin da subito un addio. Bellotti entra in Jil Sander dopo aver portato una nuova prospettiva e influenza artistica in un marchio come Bally, che non era mai stato considerato dal punto di vista della moda.

Cresciuto a Milano, Bellotti si è poi trasferito ad Anversa, ha poi ricoperto diversi ruoli in A.F. Vandervorst, Gianfranco Ferré, Dolce&Gabbana, Bottega Veneta, prima di passare sedici anni nell’ufficio stile di Gucci. «Simone inizia questo nuovo viaggio con una vasta esperienza e un talento distintivo. Nel tempo che abbiamo passato insieme, abbiamo condiviso la visione strategica e la mission di Jil Sander, i valori di innovazione e sofisticatezza che lo contraddistinguono e lo rendono un marchio iconico e unico al mondo», ha commentao Renzo Rosso, Presidente del Gruppo Only the Brave (OTB). «Sono incredibilmente onorato di entrare a far parte di Jil Sander, una Maison storica che ha saputo creare una nuova estetica con il suo approccio unico e una forte identità, e che ha sempre avuto un’influenza significativa sulla community dei designer. Sono grato a Renzo per la fiducia e sono entusiasta di poter contribuire a sviluppare il pieno potenziale del brand», ha detto lo stilista. Non vediamo l’ora che arrivi il suo debutto.