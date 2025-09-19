Hype ↓
La vedova del creatore di ER vuole portare i produttori di The Pitt in tribunale per aver copiato ER Sherri Crichton, moglie di Michael, sarebbe pronta a far causa al medical drama Hbo, fresco vincitore agli Emmy come Miglior serie drammatica. 
Luca Guadagnino si è proposto a Julia Roberts come regista del sequel de Il matrimonio del miglior amico Roberts ha confermato che il progetto di remake esiste e Guadagnino si è subito offerto volontario come regista. 
I Mind Enterprises, il duo italodisco diventato famosissimo grazie ai social, suonerà al prossimo Coachella Dopo un'estate in cui sono apparsi nei feed di praticamente tutti, adesso la definitiva consacrazione sul palco del Coachella.
Il caso del cadavere di una 15enne ritrovato nella Tesla abbandonata di un rapper è diventato l’ultima fissazione degli impallinati di true crime La vittima, Celeste Rivas, aveva 15 anni. Il rapper, D4vid, sta collaborando con le autorità. Al momento queste sono le uniche certezze di questa storia.
Tutte le recensioni di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson dicono la stessa cosa: è un capolavoro Il film, con protagonista Leonardo DiCaprio, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 settembre.
Siccome una creator l’ha “accusata” di essere transgender, Brigitte Macron mostrerà in tribunale il suo Dna per dimostrare di essere nata donna E vincere così la causa per diffamazione contro Candace Owens, creator dell'alt-right Usa che sostiene che la Première dame abbia cambiato sesso.
Israele vuole cancellare la sua versione degli Oscar perché ha vinto un film che parla di un ragazzino palestinese Anche perché, vincendo, The Sea è automaticamente candidato a rappresentare Israele agli Oscar quelli veri.
Il candidato della Francia all’Oscar per il Miglior film internazionale è un film ambientato in Iran, che parla di Iran e diretto da un iraniano Dalla Palma d’Oro a Cannes alla candidatura francese agli Oscar, il viaggio di Jafar Panahi attraverso le crepe della politica e del cinema
I Mind Enterprises, il duo italodisco diventato famosissimo grazie ai social, suonerà al prossimo Coachella

Dopo un'estate in cui sono apparsi nei feed di praticamente tutti, adesso la definitiva consacrazione sul palco del Coachella.

19 Settembre 2025

Sono stati il tormentone musicale dell’estate (almeno su Instagram e TikTok) con i loro videoclip stilosi, perfettamente abbinati al sound e mood italo disco. La qualità dei loro pezzi non è passata inosservata, però, tanto da portarli nella line up del Coachella. I due, già nel cartellone ufficiale della prestigiosa manifestazione musicale, si esibiranno con un DJ set nella giornata di sabato 11 e 18 aprile 2026, quindi saliranno sul palco in entrambi i fine settimana del Coachella. I Mind Enterprises saranno al fianco di artisti del calibro di The Strokes, Addison Rae e un ritrovato Justin Bieber, che guida la line up del sabato.

Un risultato notevole per Secco e Baffone, così come li hanno soprannominati i fan. Il vero nome del fondatore del duo è Andrea Tirone, un passato da fonico e la passione per le tute acetate vintage, T-shirt e accessori raccattati in vecchi bar. Lo affianca Roberto Conigliaro, ex batterista e compagno di dj set. Il loro successo arriva dopo più di un decennio di gavetta sulla scena musicale londinese e un contratto con Because Music, etichetta di culto. 

Il passaggio al Coachella appare come la definitiva consacrazione dei Mind Enterprises, anche se in realtà già da tempo i due sono apprezzatissimi dai cultori del genere e dagli addetti ai lavori. Tanto da vantare un singolo in collaborazione con il belga Stephen Fasano, un’istituzione della dance contemporanea. La tappa del Coachella s’inserisce in un fitto calendario di concerti del già annunciato tour statunitense, con molte tappe anche in Canada e Sud America. Ad autunno invece partirà il loro tour inglese ed europeo (in buona parte già sold out) che, amara ironia della sorte, non prevede nemmeno una tappa italiana. 

Chi sono i Mind Enterprises, il duo italo disco diventato virale grazie a un video davvero molto italo disco

Tra parodia e nostalgia, Secco (Andrea Tirone) e Baffone (Roberto Conigliaro) hanno guadagnato migliaia di nuovi follower in poche ore.

Nel nuovo film di Carlo Verdone ci sarà anche Karla Sofía Gascón, la protagonista caduta in disgrazia di Emilia Pérez

La notizia ha permesso a Scuola di seduzione di finire addirittura tra le breaking news di Variety.

In Nepal hanno nominato una nuova Presidente del Consiglio anche grazie a un referendum su Discord

Per la prima volta nella storia, una piattaforma pensata per tutt'altro scopo ha contribuito all'elezione di un Primo ministro.

Amanda Knox è la prima ospite della nuova stagione del podcast di Gwyneth Paltrow

Un’intervista il cui scopo, secondo Paltrow, è «restituire ad Amanda la sua voce», ma anche permetterle di promuovere il suo Substack.

Dopo i meme, i videogiochi, le carte collezionabili e gli spettacoli a Broadway, adesso l’Italian Brainrot arriva anche nei parchi giochi italiani

Da fenomeno più stupido e interessante di internet alla vita vera, al Magicland di Valmontone, in provincia di Roma.

Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre

La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.

L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato”

La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.