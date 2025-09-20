Hype ↓
13:03 sabato 20 settembre 2025
I servizi segreti britannici hanno lanciato un sito sul dark web per reclutare nuove spie Si chiama Silent Courier e, nelle intenzioni dell'MI6, dovrebbe servire soprattutto nella guerra d'intelligence con la Russia.
Visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo, adesso la Cina usa il Polo Nord per farci passare le navi da carico Sembra assurdo, ma è convenienza: la rotta artica è più breve del 40 per cento e presenta molte meno incertezze geopolitiche.
La vedova del creatore di ER vuole portare i produttori di The Pitt in tribunale per aver copiato ER Sherri Crichton, moglie di Michael, sarebbe pronta a far causa al medical drama Hbo, fresco vincitore agli Emmy come Miglior serie drammatica. 
Luca Guadagnino si è proposto a Julia Roberts come regista del sequel de Il matrimonio del mio miglior amico Roberts ha confermato che il progetto esiste e Guadagnino si è subito offerto volontario come regista. 
I Mind Enterprises, il duo italodisco diventato famosissimo grazie ai social, suonerà al prossimo Coachella Dopo un'estate in cui sono apparsi nei feed di praticamente tutti, adesso la definitiva consacrazione sul palco del Coachella.
Il caso del cadavere di una 15enne ritrovato nella Tesla abbandonata del rapper D4vd è diventato l’ultima fissazione degli impallinati di true crime La vittima, Celeste Rivas, aveva 15 anni. Il rapper sta collaborando con le autorità. Al momento queste sono le uniche certezze di questa storia.
Tutte le recensioni di Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson dicono la stessa cosa: è un capolavoro Il film, con protagonista Leonardo DiCaprio, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 25 settembre.
Siccome una creator l’ha “accusata” di essere transgender, Brigitte Macron mostrerà in tribunale il suo Dna per dimostrare di essere nata donna E vincere così la causa per diffamazione contro Candace Owens, creator dell'alt-right Usa che sostiene che la Première dame abbia cambiato sesso.
I servizi segreti britannici hanno lanciato un sito sul dark web per reclutare nuove spie

Si chiama Silent Courier e, nelle intenzioni dell'MI6, dovrebbe servire soprattutto nella guerra d'intelligence con la Russia.

20 Settembre 2025

Diventare uno 007 dei servizi segreti britannici non è mai stato così semplice. L’MI6 ha lanciato Silent Courier, una piattaforma che tramite il dark web permette a chiunque di inviare informazioni restando completamente anonimo e al sicuro. La manovra, annunciata dall’uscente capo dell’agenzia Richard Moore, è rivolta a tutti quelli che, avendone il coraggio, possano condividere informazioni d’intelligence sulla Russia (invito che è comunque esteso a tutto il mondo, in particolare alle persone che sono a conoscenza di informazioni sensibili relative all’instabilità globale o ad attività di intelligence ostili).

Lo sforzo tecnologico dell’MI6 è giustificato dalla necessità dell’agenzia di essere sempre un passo avanti rispetto ai “nemici” e per esserlo, diventa necessario esplorare tutte le strade. Come riporta Euronews, per il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper è necessario fare tutti gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini britannici. Nonostante l’MI6 abbia sempre collaborato con la popolazione, questa è la prima volta che l’agenzia britannica recluta spie sul web.

In un altro video, l’MI6 ha istruito coloro che desiderano contattare l’agenzia a utilizzare un dispositivo “pulito”, scoraggiando i potenziali informatori dall’utilizzare il proprio telefono o computer personale, nonché qualsiasi dispositivo appartenente a familiari o amici. L’agenzia di intelligence britannica consiglia inoltre agli informatori che si trovano in “paesi ad alto rischio” di utilizzare una VPN, oltre alla procedura raccomandata, che suggerisce l’uso di Tor, un browser web gratuito e open source per la navigazione privata e anonima in Internet.

