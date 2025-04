Maggie Cheung, la protagonista di In the Mood for Love, ha concesso una rarissima intervista per i 25 anni del film

Per il nuovo numero di Sight and Sound, l'attrice ha raccontato di sé, del film che l'ha resa famosa e del perché non le interessa Hollywood.

14 Aprile 2025

L’ultima intervista pubblica di Maggie Cheung, l’attrice che la maggior parte di noi conosce per il suo indimenticabile ruolo nel film In the Mood for Love, è del 2019, durante una partecipazione a un reality show cinese. L’ultima in lingua inglese, invece, risale addirittura a vent’anni fa, quando il New York Times Magazine le dedicò un ritrattone-intervista dal titolo “Why Isn’t Maggie Cheung a Hollywood Star?”, in cui l’attrice parlava delle sue scelte artistiche e rivelava di aver rifiutato ruoli in film come Memoirs of a Geisha, Tomorrow Never Dies e X-Men 2.

Nel 2013, durante i Golden Horse Awards, Cheung ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla recitazione, dichiarando di voler abbandonare il cinema per dedicarsi a suoi progetti artistici personali che coinvolgevano musica, arte e montaggio video. Nel 2014, ad esempio, ha realizzato una performance musicale dal vivo per un evento della Galerie Perrotin a Hong Kong in cui mischiava soundscape e loop elettronici. Ora, per celebrare i 25 anni di In the Mood for Love, il magazine Sight and Sound ha dedicato la copertina al film di Wong Kar-wai, e tra le varie interviste ce n’è anche una Maggie Cheung, che oggi ha 60 anni.