La Danimarca garantirà ai suoi cittadini il copyright sulla propria faccia

La legge sul diritto d’autore danese includerà anche i diritti su volto, corpo e voce, per tutelare le persone dai video fake

08 Luglio 2025

La Danimarca si prepara a mandare un messaggio forte e chiaro a quanti sfruttano le sembianze di altre persone – siamo personaggi famosi o semplici cittadini – a scopi criminali, diffamatori o ritorsivi. La legge sul copyright infatti verrà presto aggiornata per garantire a ogni cittadino i diritti relativi alle proprie sembianze, a partire dal volto. La legge proteggerà anche le fattezze complessive della corporatura e ovviamente la voce. Si tratta di un progetto legislativo unico nel suo genere, per ora, in Europa, volto a dare una risposta forte al fenomeno rampante delle foto e dei video deep fake, realizzati per una miriade di scopi, dal goliardico al criminale. Il ministro della cultura Jakob Engel-Schmidt ha spiegato al Guardian l’obiettivo di questo intervento legislativo: «stiamo inviando un messaggio inequivocabile: tutti hanno il diritto al proprio corpo, alla propria voce e ai propri tratti del viso, cosa che a quanto pare non è garantita dalla legge attuale nella protezione contro l’IA generativa».

La legge aggiornata dunque proteggerà i cittadini da quel genere di video così realistico da rendere possibile di scambiarlo per reale, comportando conseguenze potenzialmente serie per chi è ritratto contro la sua volontà o senza previo consenso. Non dovrebbe dunque andare a toccare parodie e satira palesemente tali, ma chi si vedrà ritratto nei suddetti video (siano scherzi, tentativi di truffa o magari opere d’arte) potrà chiedere alle piattaforme che li ospitano di rimuoverli. Engel-Schmidt ha ribadito la necessità di aggiornare la legge con un’immagine molto forte: «Gli esseri umani possono essere passati attraverso una fotocopiatrice digitale e usati in modo improprio per ogni tipo di scopo». D’altronde se in tantissimi hanno preso per vero il video di un canguro che mostra la sua carta d’imbarco alla hostess, è chiaro che danni possa comportare un video deep fake ben fatto a una persona vera.