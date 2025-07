I fan di Squid Game hanno odiato il finale della serie e quindi si stanno facendo i loro finali usando l’AI

Sui social c'è già chi propone lo Squid Game dei finali di Squid Game, il vincitore diventa quello ufficiale.

08 Luglio 2025

Il finale di Squid Game non ha convinto tutti gli appassionati. Anzi, senza fare spoiler, tanti non hanno apprezzato affatto la conclusione del gioco al massacro inventato da Hwang Dong-hyuk. A differenza di altri fandom rimasti scottati dal finale della loro serie del cuore (quello di Game of Thrones e ancor prima quello dei Soprano, per citare solo due casi famosissimi), gli appassionati di Squid Game hanno deciso di prendere in mano la situazione invece che limitarsi alla lagna sui social. Hwang non ci ha dato il finale che volevamo? E allora ce lo facciamo noi, usando l’intelligenza artificiale. Anzi, perché limitarsi a un finale soltanto? Ognuno di noi si fa il suo finale, poi li facciamo competere in uno Squid Game, l’ultimo finale in vita vince e diventa il finale ufficiale di Squid Game.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da At The Buzzer (@atthebuzzer01)

Da qui in poi iniziano gli spoiler, quindi leggete a vostro rischio e pericolo se non avete visto tutta la terza stagione della serie. Vi sarebbe piaciuto vedere un finale in cui il giocatore 456 sfida il neonato giocatore 222 in un duello all’arma bianca? Un fan questo finale lo ha realizzato. Oppure vi sarebbe piaciuto vedere il giocatore 456 che scaraventa il neonato giocatore 222 nell’abisso e diventa il primo bi-campione di Squid Game? Un fan questo finale lo ha realizzato. Avreste preferito, in una qualunque maniera, vedere crescere il neonato giocatore 222? Anche questo finale un fan lo ha realizzato. È chiaro che non tutti gli spettatori improvvisatisi registi avevano intenzioni serie, anzi. Ma è anche chiaro che sui social tutti questi finali sono stati presi molto sul serio e anche i più assurdi hanno riscosso un certo successo.

Chissà, magari tra questi ce n’è anche uno che si avvicina molto a quello inizialmente immaginato da Hwang: lo sceneggiatore-regista, infatti, in un’intervista a Hollywood Reporter ha raccontato di essere stato vicinissimo a dare alla sua serie un finale non così pessimista. Poi ci ha ripensato, evidentemente. Potremmo anche star assistendo a un passaggio storico nella storia della cultura, quello in cui i fan hanno finalmente la possibilità di dimostrare quello che generazioni di fan sostengono da un pezzo: l’avrei fatto meglio io.