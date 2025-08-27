Hype ↓
Il vestito con cui Taylor Swift ha annunciato il suo matrimonio è andato sold out in un’ora Le Swifties hanno preso d'assalto il sito di Ralph Lauren per acquistare l'abito a righe indossato nelle foto con Travis Kelce.
Al Burning Man sta succedendo un disastro, di nuovo Tempeste di sabbia, code di otto ore per entrare, l'Orgy Dome distrutto: dopo la tremenda edizione 2023, anche quest'anno le cose sembrano mettersi male.
Se ci fosse un Leone d’oro per la miglior locandina, l’avrebbe già vinto Bugonia di Yorgos Lanthimos Il regista aveva dimostrato già un impeccabile gusto in fatto di locandine con quelle di Kinds of Kindness. Con quella del film che presenterà a Venezia è riuscito addirittura a superarsi.
I (pochi) turisti stranieri in vacanza in Corea del Nord sono rimasti molto impressionati dalla falsa Ikea e dal falso Starbucks di Pyongyang In tutto e per tutto simili ai loro corrispettivi occidentali e capitalisti, e anche un tantino più cari.
Werner Herzog ha aperto un profilo Instagram e nel suo primo post c’è lui che fa una grigliata Nella caption del post si legge: «I am Werner Herzog. This shall be my Instagram».
Dobbiamo iniziare a prepararci al nuovo album degli Arctic Monkeys? Secondo diversi indizi e indiscrezioni raccolte dai fan, la band è già al lavoro. Anzi, sarebbe già a buon punto.
La Nasa smetterà di studiare la crisi climatica perché secondo il suo capo non è una questione che la riguarda Sean Duffy ha detto che la Nasa deve dedicarsi solo all'esplorazione spaziale, non «a tutte queste scienze terrestri».
In autunno uscirà il memoir postumo di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Si intitola Nobody’s Girl, Giuffre lo avrebbe completato pochi giorni prima di suicidarsi, il 25 aprile scorso.
Finalmente sappiamo di cosa parla La grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino

È il film che aprirà la Mostra del cinema di Venezia ed è uno di quelli che concorrerà al Leone d'oro. I primi dettagli sulla trama hanno sorpreso molti.

27 Agosto 2025

La grazia di Paolo Sorrentino è il film che aprirà l’82esima Mostra del cinema di Venezia. È ovviamente uno dei film più attesi di questa edizione, alla quale partecipa in concorso. Finora, del film si è saputo pochissimo: sapevamo che il protagonista sarebbe stato Toni Servillo e che assieme a lui ci sarebbe stata Anna Ferzetti. Adesso, a poche ore dalla prima sul Lido, abbiamo finalmente dei dettagli (non tantissimi, me ce li facciamo bastare).

Toni Servillo nei panni di Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica protagonista de La Grazia

«Mariano De Santis (Servillo) è il Presidente della Repubblica. Nessun riferimento a Presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo, cattolico, ha una figlia, Dorotea (Ferzetti), giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande Presidente della Repubblica Italiana», questo si legge nella sinossi del film inviata alla stampa.

Anna Ferzetti interpreta Dorotea, la figlia di Mariano De Santis.

Leggendo queste righe è inevitabile pensare che Mariano De Santis ricorda molto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono entrambi vedovi, entrambi cattolici, entrambi hanno una figlia avvocato: Dorotea, la figlia di De Santis, è una giurista, Laura, la figlia di Mattarella, fa appunto l’avvocato. Sono interessanti anche le note di regia, firmate dallo stesso Sorrentino: ci spiega, Sorrentino, che «La grazia è un film sull’amore, questo motore inesauribile che determina il dubbio, la gelosia, la tenerezza, la commozione, la comprensione delle cose della vita, la responsabilità».

La prima de La grazia sarà questa sera, mercoledì 27 agosto, nella Sala Grande del Palazzo del cinema di Venezia. Nelle sale cinematografiche arriverà il 15 gennaio 2026, distribuito da PiperFilms.

Tutte le foto sono di Andrea Pirrello

