Hype ↓
News ↓
12:44 venerdì 12 settembre 2025
Il video dell’omicidio di una ragazza ucraina a Charlotte, North Carolina, è diventato un’arma di propaganda di tutta la destra mondiale A partire, ovviamente, dal movimento Maga nel Stati Uniti, da Donald Trump in persona, fino all'Italia, a Matteo Salvini.
Le proteste di Bloquons tout in Francia sarebbero partite tutte da un post in un gruppo Telegram Un post neanche tanto recente: è apparso su Telegram a maggio ma è diventato virale negli ultimi giorni, subito prima e subito dopo le dimissioni di Bayrou.
C’è un nuovo uomo più ricco del mondo che ha superato Elon Musk grazie all’AI Si chiama Larry Ellison e ha scavalcato l'allievo-rivale grazie alla crescita record della sua Oracle, dovuta agli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.
È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.
Il biopic di Giorgio Armani è già in lavorazione  S’intitola Armani – The King Of Fashion ed è in lavorazione già da mesi, non si sa se con il benestare della famiglia o no.
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l’intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile.
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione
Società

Il video dell’omicidio di una ragazza ucraina a Charlotte, North Carolina, è diventato un’arma di propaganda di tutta la destra mondiale

A partire, ovviamente, dal movimento Maga nel Stati Uniti, da Donald Trump in persona, fino all'Italia, a Matteo Salvini.

12 Settembre 2025

Iryna Zarutska, rifugiata ucraina fuggita negli Usa nel 2022 dopo l’inizio dell’invasione russa, è stata accoltellata a morte il 22 agosto mentre viaggiava sulla Lynx Blue Line a Charlotte, negli Stati Uniti. Nelle registrazioni si vede il 34enne Decarlos Brown Jr., seduto vicino al finestrino alle spalle della giovane. Come riporta ABCNews, il treno ha viaggiato per circa quattro minuti e mezzo prima che l’uomo estraesse un coltello dalla tasca e, dopo una breve pausa, colpisse la donna con tre fendenti.

Il video dell’aggressione è stato condiviso e ricondiviso sui social fino ad arrivare alla Casa Bianca, diventando un caso politico. Donald Trump ha infatti commentato la morte di Iryna Zarutska con un videomessaggio dallo Studio Ovale, mostrando una foto della vittima e un fermoimmagine dell’attacco, e accusando le città governate dai democratici di non fare niente per contrastare la criminalità. L’aggressore era già stato arrestato più volte e Trump ha annunciato che stavolta al crimine seguirà una pena durissima: sul suo social Truth ha infatti chiesto che Brown Jr. sia condannato a morte.

La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, ha poi accusato i media di ipocrisia, ricordando che nel caso di Daniel Penny (l’ex marine che nel 2023 uccise un senzatetto che stava minacciando i passeggeri nella metro di New York, poi assolto e diventato eroe repubblicano) i giornali non avevano lesinato copertura e commenti. Le dichiarazioni di Trump coincidono inoltre con la scadenza dell’ordine d’emergenza che aveva portato al dispiegamento della Guardia nazionale a Washington. All’appello si è aggiunto anche Elon Musk che, però, non si è scagliato contro il crimine. Piuttosto, in un post su X ha ricondiviso il messaggio dell’account destrorsissimo End Wokeness, critico verso i principali media statunitensi per la mancata copertura dell’accaduto.

Il video dell’omicidio di Zarutska è stato poi ripreso, ripostato, ricommentato da praticamente tutti i più importanti esponenti della destra mondiale. Compreso Matteo Salvini, ovviamente. Sul cinismo con cui questi politici hanno usato e stanno usando la morte di Zarutska ha scritto un bellissimo pezzo Kate Tsurkan sul Kyiv Independent, in cui sottolinea come gli stessi politici che sostengono più o meno apertamente Putin e che insistono per diminuire o eliminare il sostegno economico-militare all’Ucraina, siano così pronti a usare la morte di una rifugiata ucraina a scopi di propaganda.

Articoli Suggeriti
Politica
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk

Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.

Leggi anche ↓
Società
di Arnaldo Greco
Limoncello? Anche basta

Fino a ieri relegato nella credenza dei nonni, oggi il limoncello è diventato un trend, consumato all'estero, ripreso sui social, osannato come tradizione. Senza che se ne capisca davvero il perché.

Società
C’è un nuovo uomo più ricco del mondo che ha superato Elon Musk grazie all’AI

Si chiama Larry Ellison e ha scavalcato l'allievo-rivale grazie alla crescita record della sua Oracle, dovuta agli investimenti nell'intelligenza artificiale.

Società
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta

Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione

Società
di Davide Coppo
Quella contro il vivavoce in pubblico sta diventando un’altra guerra culturale

Video, Reel, telefonate e giochi a tutto volume in spazi pubblici sono sempre più diffusi in tutto il mondo, e stanno nascendo i primi divieti ufficiali.

Società
di Marco Grieco
Carlo Acutis, il Millennial che la Chiesa non vedeva l’ora di fare santo

C'è la canonizzazione, avvenuta domenica 7 settembre. Ma attorno alla sua figura c'è anche un'operazione di "marketing", il suo culto è in parte pure commercio e turismo, come si vede nella città che lo ha adottato, Assisi.

Società
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia

Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.