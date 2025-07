Hbo ha pubblicato la prima foto dal set della serie di Harry Potter e ovviamente ritrae il nuovo Harry Potter

L'attore Dominic McLaughlin per la prima volta volta in costume, con occhiali e cicatrice, sul set londinese della serie.

15 Luglio 2025

Sono cominciate ieri negli studi di Warner Bros di Leavesden, nel Regno Unito, le riprese della serie che porterà Harry Potter sul piccolo schermo quattordici anni dopo la conclusione della fortunatissima trasposizione cinematografica dei romanzi di J.K. Rowling. Per celebrare l’inizio della produzione Hbo ha diffuso uno scatto dal set: il primo a ritrarre il giovanissimo Dominic McLaughlin nei panni del maghetto. L’immagine, diffusa via Instagram, lo ritrae con il costume di scena, mentre indossa gli occhialetti tondi, con la cicatrice a forma di fulmine bene in vista sulla fronte, mentre regge il ciak in vista del primo take della serie.

A fine maggio con un’altra foto divenuta virale Hbo aveva annunciato che il ragazzino, insieme ai coetanei Arabella Stanton e Alastair Stout, avrebbe formato il trio protagonista della nuova serie, ereditando il ruolo da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Nei prossimi mesi scopriremo qualcosa in più sui tre giovani attori, al momento ancora semi-sconosciuti ma che hanno suscitato già molta curiosità. La produzione procede spedita, l’intenzione è quella di distribuire la prima stagione della serie in tutto il mondo già nel 2027, accompagnandola al lancio della piattaforma Hbo Max in molti Paesi europei dove non è ancora presente, tra cui l’Italia, sfruttando proprio il traino della curiosità per il ritorno di Harry Potter dopo la fine della saga al cinema, il naufragio dello spin-off Animali Fantastici e le infinite dichiarazioni e polemiche che hanno reso l’autrice J. K. Rowling un personaggio molto controverso.

Secondo i piani di Hbo, la prima stagione della serie coprirà il primo romanzo dei sette scritti da Rowling e sarà una sorta di reboot televisivo, in cui ripercorreremo la storia dagli inizi: Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter dunque scoprirà di essere un mago mentre ancora vive nel sottoscala dei suoi zii, Vernon e Petunia Dursley. Si procederà a scoprire pian piano i segreti della scuola magica di Hogwarts e la nuova leva d’interpreti inglesi chiamata a raccogliere la pesante eredità di quella “storica” cinematografica. Il mondo di Harry Potter dunque si prepara a conquistare una nuova generazione, o quantomeno a continuare a perseguitare i Millennial.