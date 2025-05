La serie di Harry Potter ha trovato i nuovi Harry, Hermione e Ron

HBO Max e Warner Bros hanno trovato i nuovi Harry Potter, Hermine Granger e Ron Weasley. L’annuncio è arrivato con una fotografia dei tre ragazzini scelti tra decine di migliaia di aspiranti star che hanno partecipato alla lunghissima fase di casting per la serie TV in corso di produzione. Così come accaduto per la prima incarnazione cinematografica della saga letteraria di J. K. Rowling, tre bambini sconosciuti al grande pubblico si ritrovano così improvvisamente sotto i riflettori, proiettati verso una fama planetaria così come fu per Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Stavolta due dei protagonisti hanno già qualche esperienza nel curriculum, nonostante la giovanissima età. Il nuovo Harry Potter è un ragazzino scozzese di nome Dominic McLaughlin, che ha già partecipato con piccole parti a serie targate Sky e BBC. La nuova Hermione si chiama Arabella Stanton e studia recitazione sin da piccola. È inoltre una vera theatre kid, avendo già interpretato il ruolo di Matilda Wormwood nel musical Matilda nel 2023. Alastair Stout, il nuovo Ron Weasley, è invece l’unico vero esordiente del trio, tanto che in nottata ha aperto il suo account Instagram ufficiale.

Non è nemmeno chiaro quanti anni abbiano i tre futuri protagonisti della serie, scelti dalla showrunner Francesca Gardiner e dal regista Mark Mylod. Secondo prime indiscrezioni, avrebbero tutti e tre intorno agli 11 anni. Tra gli adulti già ingaggiati nel progetto ci sono John Lithgow come nuovo Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt e Paapa Essiedu sarà Severus Piton. Secondo le intenzioni di HBO Max e Warner Bros, le riprese della serie inizieranno nell’estate del 2025, puntando ad arrivare in piattaforma con la prima stagione tra fine 2026 e inizio 2027. Stando ai primi annunci, sarà un adattamento fedele dei libri di J.K. Rowling, che nonostante le tante polemiche rimane come produttrice esecutiva dello show.