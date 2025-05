Il governo spagnolo ha approvato la settimana lavorativa corta

Se la legge dovesse essere approvata anche dal Parlamento, 12 milioni di persone lavoreranno due ore e mezzo in meno alla settimana.

07 Maggio 2025

«Oggi stiamo modernizzando il mondo del lavoro e stiamo aiutando le persone a essere un po’ più felici», con queste parole Yolanda Díaz, ministra del Lavoro e vice Presidente del governo spagnolo, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge che accorcia la settimana lavorativa dalle attuali 40 ore a 37 ore e mezzo. A proporre la legge è stato il Movimento Sumar (di cui Díaz è la leader), primo partito della omonima grande coalizione di partiti di sinistra radicale, alleata del Partito socialista del Presidente Sanchez.

Adesso vedremo cosa succederà in Parlamento, quali modifiche apporteranno (se ne apporteranno) i deputati e senatori, quanto tempo ci vorrà prima che il disegno di legge diventi legge dello Stato. Quando succederà – se succederà, un grosso se visto che quello di Sanchez è un governo di minoranza che non ha mai avuto i numeri in Parlamento – la nuova settimana lavorativa varrà per 12 milioni e mezzo di persone e interesserà larghissimi settori dell’economia spagnola come il commercio, la manifattura, il turismo e l’edilizia.