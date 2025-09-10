Hype ↓
News ↓
11:24 mercoledì 10 settembre 2025
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione
La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.
1300 registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.
Il tentativo del governo nepalese di vietare i social è finito con 19 morti, le dimissioni del Presidente del Consiglio e il Parlamento in fiamme In 48 ore il Paese è piombato nel caos, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e a chiedere pure scusa.
Una giornalista italiana ha scatenato un putiferio per non aver coinvolto Ayo Edebiri in una domanda su MeToo e Black Lives Matter Argomenti sui quali ha preferito interpellare Julia Roberts e Andrew Garfield, gli altri due protagonisti di questa intervista a tre fatta durante la Mostra del cinema di Venezia.
È morto Stefano Benni, inventore del Bar Sport, amico di Daniel Pennac, “performer” con Nick Cave e tante altre cose Romanziere, giornalista, drammaturgo: in ogni sua veste Benni ha saputo raccontare l’italianità, una battuta alla volta.  
A Varsavia hanno aperto una biblioteca in metropolitana per convincere i pendolari a staccarsi dal telefono e leggere invece un libro Si chiama Metroteka e mette a disposizione dei pendolari 16 mila titoli e un sistema di prelievo e restituzione funzionante 24 ore su 24.
Dopo la beatificazione, su Reddit ci si chiede se la PlayStation di Carlo Acutis possa essere considerata una reliquia Domanda alla quale è difficile rispondere, perché ne esistono di diversi tipi e tutte devono essere autenticate dalla Chiesa.
Società

Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta

Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione

10 Settembre 2025

EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta. Su iniziativa dell’azienda, i lavoratori avranno venti giornate di riposo in più all’anno, a parità di stipendio. Saranno diluite in venti settimane, vedremo quale o quali dei diversi stabilimenti del gruppo saranno interessati. Un passo che, nelle intenzioni, dovrebbe alleggerire il carico di lavoro, migliorare l’equilibrio tra vita privata e professionale e rendere più efficiente la produzione, e portare anche dei benefici ambientali dati i minori consumi energetici.

Leggi anche: Il Giappone introdurrà la settimana lavorativa corta per incoraggiare le coppie a fare sesso

L’azienda ha firmato un accordo con i sindacati di categoria (Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil). Il modello, già testato in diversi stabilimenti a partire dal 2024, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio. Nei prossimi mesi si apriranno i tavoli tecnici che dovranno declinare questo accordo di massima in delle procedure precise che lavoratori e azienda dovranno seguire. Per il momento resta l’immagine di una multinazionale che sceglie di sperimentare un modello organizzativo e produttivo diverso, un modello che, se dovesse dimostrarsi funzionante come tutti gli esperimenti fatti in questo senso suggeriscono, in Italia e all’estero, potrebbe diventare una nuova normalità non solo per l’occhialeria, ma per l’intera manifattura italiana. Di sicuro, da quando EssilorLuxottica ha iniziato a sperimentare con la settimana lavorativa corta si è registrata una diminuzione degli infortuni sul lavoro, meno dipendenti hanno lasciato l’azienda, i turni sono diventati più sostenibili, la produttività è aumentata e i costi, soprattutto quelli legati al consumo energetico, sono scesi.

Leggi anche: Il governo spagnolo ha approvato la settimana lavorativa corta • Rivista Studio

Come si legge nel comunicato stampa, Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, parla di impegno che va oltre l’azienda e che si propone come contributo all’intero sistema italiano dell’innovazione. Le organizzazioni sindacali, dal canto loro, sottolineano come la solidità delle relazioni industriali possa essere la leva per garantire buona occupazione e competitività internazionale, senza snaturare l’artigianalità e l’eccellenza che hanno fatto del marchio Luxottica un simbolo del Made in Italy.

Articoli Suggeriti
Lifestyle Società
Il Giappone introdurrà la settimana lavorativa corta per incoraggiare le coppie a fare sesso

Stili di vita
La prova della settimana lavorativa corta in Uk è andata benissimo
Politica
Il governo spagnolo ha approvato la settimana lavorativa corta

Se la legge dovesse essere approvata anche dal Parlamento, 12 milioni di persone lavoreranno due ore e mezzo in meno alla settimana.

Leggi anche ↓
Società
di Davide Coppo
Quella contro il vivavoce in pubblico sta diventando un’altra guerra culturale

Video, Reel, telefonate e giochi a tutto volume in spazi pubblici sono sempre più diffusi in tutto il mondo, e stanno nascendo i primi divieti ufficiali.

Società
di Marco Grieco
Carlo Acutis, il Millennial che la Chiesa non vedeva l’ora di fare santo

C'è la canonizzazione, avvenuta domenica 7 settembre. Ma attorno alla sua figura c'è anche un'operazione di "marketing", il suo culto è in parte pure commercio e turismo, come si vede nella città che lo ha adottato, Assisi.

Società
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia

Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.

Società
Il governo egiziano vuole trasformare le pendici del monte Sinai in un resort di lusso

L'intenzione è di fare qui quello che è stato fatto a Sharm el-Sheikh, nonostante le proteste degli abitanti e della comunità internazionale.

Società
di Studio
Di cosa si è parlato questa settimana

Muore il re della moda italiana, mentre una flotta cerca di portare aiuti via mare a Gaza, la cui tragedia è diventata il centro della Mostra di Venezia.

Società
La turistificazione in Albania è stata così veloce che farci le vacanze è diventato già troppo costoso

I turisti aumentano sempre di più, spendono sempre di più, e questo sta causando gli ormai soliti problemi ai residenti.