16:32 martedì 23 settembre 2025
All’aeroporto di Copenaghen 20 mila persone hanno perso il volo per colpa di un branco di droni randagi Al momento non si sa chi li pilotasse, ma la premier Mette Frederiksen ha detto di non poter escludere il coinvolgimento della Russia.
Familia di Francesco Costabile è il film che rappresenterà l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale «Sembra impossibile ma è successo», ha scritto Costabile ricondividendo la notizia nelle sue storie Instagram.
La sospensione fino a data da destinarsi del Jimmy Kimmel Live! non è durata nemmeno una settimana Secondo le indiscrezioni, c'entra il numero di persone che per protesta hanno cancellato l'abbonamento a Disney+. Un numero piuttosto alto.
I servizi segreti britannici hanno lanciato un sito sul dark web per reclutare nuove spie Si chiama Silent Courier e, nelle intenzioni dell'MI6, dovrebbe servire soprattutto nella guerra d'intelligence con la Russia.
Visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo, adesso la Cina usa il Polo Nord per farci passare le navi da carico Sembra assurdo, ma è convenienza: la rotta artica è più breve del 40 per cento e presenta molte meno incertezze geopolitiche.
La vedova del creatore di ER vuole portare i produttori di The Pitt in tribunale per aver copiato ER Sherri Crichton, moglie di Michael, sarebbe pronta a far causa al medical drama Hbo, fresco vincitore agli Emmy come Miglior serie drammatica. 
Luca Guadagnino si è proposto a Julia Roberts come regista del sequel de Il matrimonio del mio miglior amico Roberts ha confermato che il progetto esiste e Guadagnino si è subito offerto volontario come regista. 
I Mind Enterprises, il duo italodisco diventato famosissimo grazie ai social, suonerà al prossimo Coachella Dopo un'estate in cui sono apparsi nei feed di praticamente tutti, adesso la definitiva consacrazione sul palco del Coachella.
Società

23 Settembre 2025

Un gruppo di droni non identificati è stato avvistato in prossimità dell’aeroporto di Copenhagen nella notte tra lunedì e oggi (23 settembre). Lo spazio aereo sopra l’aeroporto è stato chiuso per quasi quattro ore e 31 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti, causando un effetto a catena che ha ritardato o cancellato circa 100 voli e interessato circa 20 mila passeggeri. Anche sull’aeroporto di Oslo, nella mattina di martedì, sono stati avvistati alcuni droni. Il traffico è stato dirottato provocando, come in Danimarca, ritardi e cancellazioni.

Secondo quanto riportato da Reuters, il capo della polizia danese Jens Jespersen ha dichiarato che il o i piloti di questi droni sarebbero esperti. Droni che, sempre secondo la dichiarazione, sono venuti da diverse direzioni accendendo e spegnendo le luci, per poi scomparire nella notte. La premier danese Mette Frederiksen ,all’emittente DR, ha dichiarato di non poter escludere in alcun modo il coinvolgimento della Russia, mentre dall’ambasciata del Cremlino tutto tace.

La questione dei droni che volano fin troppo liberamente nei cieli dell’Europa solleva sempre più preoccupazioni (sul grave incidente verificatosi in Polonia nella scorsa settimana sono ancora in corso indagini). Sempre secondo il capo della polizia danese Jespersen, tramite Reuters, questo show-minaccia rivela la potenza di un attore che ha le capacità, la volontà e gli strumenti per mettersi in mostra in questo modo. Negli ultimi giorni si sono verificati tutta una serie di disservizi negli aeroporti europei. Venerdì scorso un attacco informatico ha messo fuori uso i sistemi di check-in e imbarco forniti da Collins Aerospace, compromettendo le operazioni negli aeroporti di Londra Heathrow, Berlino e Bruxelles. Come scrive Ansa, per la premier danese si tratterebbe dell’attacco più grave mai visto contro un’infrastruttura fondamentale danese. In ogni caso, le indagini della polizia sono in corso e, per il momento, non ci sono colpevoli accertati.

Società
Società
La redazione di Rivista Studio aderisce allo sciopero del 22 settembre

Il nostro sito e i nostri social oggi resteranno fermi.

di Studio
