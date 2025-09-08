Hype ↓
A Varsavia hanno aperto una biblioteca in metropolitana per convincere i pendolari a staccarsi dal telefono e leggere invece un libro Si chiama Metroteka e mette a disposizione dei pendolari 16 mila titoli e un sistema di prelievo e restituzione funzionante 24 ore su 24.
Dopo anni di tentativi falliti, finalmente Call of Duty diventerà un film Grazie a un accordo tra Paramount e Activision, una delle più importanti saghe videoludiche di sempre arriverà sul grande schermo.
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.
Il governo egiziano vuole trasformare le pendici del monte Sinai in un resort di lusso L'intenzione è di fare qui quello che è stato fatto a Sharm el-Sheikh, nonostante le proteste degli abitanti e della comunità internazionale.
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship” Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.
La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone “Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.
Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia A The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya il Gran premio della giuria, Toni Servillo vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione in La grazia, di Benny Safdie la Miglior regia con The Smashing Machine.
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese inizieranno nel 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada, i tre Paesi della vita di Marchionne.
Internet

Dopo la beatificazione, su Reddit ci si chiede se la PlayStation di Carlo Acutis possa essere considerata una reliquia

Domanda alla quale è difficile rispondere, perché ne esistono di diversi tipi e tutte devono essere autenticate dalla Chiesa.

08 Settembre 2025

All’indomani della canonizzazione di Carlo Acutis, il solito utente di Reddit ha fatto partire la solita discussione che nessuno avrebbe mai immaginato di fare: una PlayStation può essere una reliquia? Prima di provare a rispondere a questa domanda, una necessaria digressione sulla “burocrazia” delle reliquie dei santi della Chiesa cattolica. Ne esistono di tre tipi, innanzitutto. Il primo tipo, quello più importante, è un “pezzo” del santo: di questo tipo di reliquie fanno parte ossa, sangue, capelli e parti del corpo. Nel secondo tipo ci sono gli oggetti appartenuti al santo, come libri, gli strumenti usati nel suo martirio, abiti e rosari. Il terzo tipo comprende invece tutti gli oggetti che sono entrati in contatto con una reliquia di primo o secondo tipo (per esempio la bara del santo, la terra che copriva quest’ultima, ecc.).

Stando a queste regole, quindi, la PlayStation di Carlo Acutis dovrebbe, potrebbe far parte delle reliquie di secondo tipo ed essere, a tutti gli effetti, un oggetto del culto del neo santo. L’ultimo tassello, che per il momento manca, è l’autenticazione da parte di un vescovo, un cardinale o preti autorizzati (preti superiori maggiori o vicari generali), la certificazione tramite sigilli e un documenti ufficiali.

Leggi anche: Carlo Acutis, il Millennial che la Chiesa non vedeva l'ora di fare santo

Come scrive Harper’s magazine, Acutis porta inevitabilmente a riflettere sul senso e sull’esistenza della santità nel terzo millennio. La stragrande maggioranza dei santi cattolici ha vissuto ed è morta in un mondo che non esiste più da tempo, mentre Acutis viveva anche sui social, quanto di più contemporaneo riusciamo a concepire. Ed è proprio questo che, su Reddit, sta dando la stura a diverse teorie riguardo la possibile santità pure dei suoi profili. Alcuni parlano anche del fatto che potrebbero diventare cimeli santi il dominio del suo sito e, per contatto, il server che lo gestisce. Altri, a proposito di server e domini, sollevano la questione della scadenza di entrambi: si può lasciare scadere una reliquia religiosa? Chi dovesse subentrarne come proprietario e/o gestore, in che situazione si troverebbe? Sarà interessante vedere come la Chiesa risponderà a queste domande, inedite e inaspettate, persino per una delle più antiche istituzioni umane.

