Blossoms Shanghai, la prima e unica serie tv diretta da Wong Kar-wai, arriverà in streaming su Mubi

Dopo due anni dall'uscita in Cina, finalmente potremo vederla anche noi.

08 Maggio 2025

A due anni dall’uscita in Cina, finalmente è stata annunciata una distribuzione internazionale per Blossoms Shanghai, la prima (e fin qui unica) serie tv di Wong Kar-wai. In Italia, e in America Latina, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussembrugo, Turchi e India, la porterà Mubi. Per il momento la piattaforma non ha ancora annunciato una data, ma stando alle indiscrezioni dovrebbe essere annunciata a breve.

Per chi non avesse mai sentito parlare di Blossoms Shanghai, è bene ribadire che la definiamo serie tv in assenza di parole migliori. Wong Kar-wai, infatti, ha girato trenta episodi lunghi tutti come dei mediometraggi (e, in effetti, all’inizio Blossoms Shanghai doveva essere un film, come confermato dallo stesso regista). Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo di Jin Yucheng, la storia è ambientata negli anni Novanta e racconta parole, opere e missioni di Ah Bao, una sorta di Jay Gatsby di Shanghai. Se non vi importa sapere cosa dicono i personaggi o se conoscete il cinese, potete avere un assaggio della serie guardandone il trailer.