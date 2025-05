Tommy Cash ha fatto un remix di “Espresso Macchiato” assieme a Tony Effe

Esce il 9 maggio a mezzanotte e sarà l'ultimo atto della vacanza italiana di Cash prima di partire per l'Eurovision.

08 Maggio 2025

Forse Tommy Cash sta cercando di farsi perdonare dopo essersi rifiutato di cantare “Bella Ciao”. Se fosse così, è bene fargli sapere che non basta una collaborazione con Tony Effe a far dimenticare certe cose, l’unica maniera per farsi perdonare adesso potrebbe essere cantare “Bella Ciao” assieme Tony Effe. Ma non divaghiamo, la notizia qui è che Tommy Cash e Tony Effe hanno annunciato il remix di “Espresso Macchiato”, la canzone con la quale Cash parteciperà al prossimo Eurovision (manca poco, si inizia il 13, appuntamento a Basilea) e che ha fatto incazzare moltissimi italiani.

La data d’uscita del remix è il 9 maggio, per la precisione alla mezzanotte del 9 maggio. Il featuring con Tony Effe segna probabilmente la fine della vacanza italiana di Tommy Cash, vacanza a fini promozionali, certo, ma pur sempre vacanza è sembrata. Stano alle sue stesse parole, il rapper estone si è molto divertito durante la permanenza nel nostro Paese, iniziata offrendo il caffè ai passanti in un edicola di piazza Morbegno a Milano e proseguita sul palco del concerto del Primo maggio a Taranto. In mezzo a questo viaggio da Nord a Sud, ha trovato anche il tempo di passare dallo studio di registrazione per rifare “Espresso Macchiato” assieme a Tony Effe.

Adesso Tommy Cash deve partire, lo aspettano a Basilea, ma sappiamo già che in Italia tornerà presto: il 31 maggio sarà al Nameless Festival di Annone Brianza, ad agosto al Red Valley Festival di Olbia.