L’Odissea di Nolan esce tra un anno ma la prevendita dei biglietti è già partita e ci sono anche i primi sold out

Negli Usa e in Inghilterra le sale IMAX hanno finito i biglietti, a un anno esatto dall'uscita del film.

17 Luglio 2025

Che Christopher Nolan sia un regista capace di attirare il pubblico in sala – anche quello meno attento alle novità cinematografiche – è ormai un fatto assodato. Se qualcuno avesse avuto bisogno di ulteriori conferme dell’eccezionale curiosità che riesce a suscitare con ogni suo progetto (anche quando le informazioni a riguardo sono scarsissime), la prevendita per le proiezioni in qualità IMAX dei primi spettacoli di The Odyssey sono un ulteriore conferma. Gli appassionati e i curiosi sono pronti ad andare al cinema praticamente a scatola chiusa – se non contiamo il risicatissimo primo teaser del film leakato nelle scorse settimane – se sul progetto c’è sopra il nome di Christopher Nolan.

Universal, distributore del film, ha deciso di giocare con largo anticipo, aprendo le prevendite dei biglietti per i primi giorni di programmazione con ben un anno di anticipo rispetto all’uscita in sala. L’appuntamento nel mondo anglosassone con l’Ulisse di Nolan interpretato da Matt Damon è infatti fissato al 17 luglio 2026. Non si tratta della prevendita generale, bensì di quella riguardante le proiezioni nelle sale che supportano la tecnologia IMAX e che avranno un copia stampata su pellicola in 70 millimetri. Si tratta della condizione ideale di visione nei desiderata di Nolan, che però pochissime sale possono garantire: un po’ per il passaggio al digitale ormai generalizzato, un po’ perché gli schermi IMAX sono una minoranza nel circuito delle sale mondiali. Al momento The Odyssey e Dune: Parte tre (entrambi in corso di produzione) sono gli unici film dei prossimi anni interamente girati con tecnologia nativa IMAX, il che richiede uno sforzo economico e produttivo che pochi possono affrontare.

Il risultato, facilmente pronosticabile, è che nonostante manchi ancora un anno alle proiezioni di The Odyssey, nonostante Nolan sia ancora sul set a girare e quindi nessuno abbia nemmeno idea della durata finale del film, i biglietti messi in vendita dai cinema con gli schermi più avanzati (come l’AMC Lincon Square di New York e il BFI di Londra) registrano già il tutto esaurito o quasi a pochi minuti dall’apertura delle vendite. Rimangono solo i posti nelle primissime file, dove la visione è particolarmente difficile considerata la grandezza di questi schermi. Tutto insomma lascia pensare che l’anno prossimo Nolan tornerà a essere un campione del botteghino, come avvenuto con Oppenheimer. Per il momento la data fissata per l’uscita italiana del film è il 16 luglio 2026, ma le prevendite dei biglietti nel pugno di sale IMAX italiane non sono ancora state annunciate.