Adolescence è la serie più vista nel 2025 su Netflix, persino più di Squid Game

La serie inglese domina la classifica dei contenuti originali più visti, confermandosi così la serie dell'anno

18 Luglio 2025

Il successo planetario della miniserie inglese Adolescence è evidente, perciò non è così inaspettato ritrovarla in cinema alla classifica semestrale dei contenuti più visti su Netflix nel 2025. Guardando ai dati diffusi dalla piattaforma streaming però si rimane comunque impressionati dalla portata di questo successo, specie se paragonato alla serie che occupa il secondo e il terzo gradino del podio: Squid Game, con la seconda e la terza parte, che ne chiude l’arco narrativo.

Dall’uscita a metà marzo a oggi Adolescence ha totalizzato più di mezzo miliardo di ore di visualizzazione su Netflix, mentre la seconda stagione di Squid Game va oltre gli 840 milioni di ore. La differenza sta nella durata degli show: Adolescence dura meno di tre ore mentre Squid Game ne dura oltre sette, quindi macina più ore a parità di utenti che completano la visione di entrambe le serie. Sugli spettatori singoli però la serie inglese (di cui è già stata commissionata una seconda stagione) primeggia: sono oltre 144 milioni gli utenti singoli che hanno visto Adolescence, mentre Squid Game due si ferma a quota 117 milioni. Non stupisce dunque che, considerato il successo ottenuto, Netflix sia già al lavoro sui seguiti di entrambi i titoli.

Attenzione però a derubricare Squid Game come un fallimento: anche se le nuova stagione (divisa in seconda e terza parte) hanno avuto un impatto culturale decisamente meno pervasivo della stagione d’esordio, la serie è l’unica insieme ad Adolescence ad aver superato la quota psicologica dei cento milioni di spettatori in sei mesi. Particolarmente impressionante è il dato sulla terza stagione, che sorpresa è una silent hit: conquista il terzo posto con settantuno milioni di spettatori, messi insieme però in soli quattro giorni, dato che il report diffuso alla stampa globale analizza i dati fino a fine giugno 2025. Considerando che la prima stagione è ancora tra i venti contenuti più visti della piattaforma con quarantadue milioni di spettatori nei primi sei mesi dell’anno corrente, si può decisamente considerarla una hit del catalogo di Netflix.