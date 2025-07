Nel nuovo disco di Travis Scott c’è un sampling di Massimo Ranieri

In uno dei più improbabili crossover di sempre, nella canzone "2000 Excursion" di Scott si trova anche "Adagio Veneziano" di Ranieri.

15 Luglio 2025

I fatti del mondo si dividono in due categorie: quelli prevedibili e quelli imprevedibili. Un esempio di quelli prevedibili è il successo del nuovo disco di Travis Scott, JACKBOYS 2. In appena 24 ore dalla pubblicazione su tutte le piattaforme, l’album è arrivato in cima alla classifica di Apple Music Italia; 16 delle 17 tracce sono entrate nella Top 200 Globale di Spotify, 14 nella Top 200 Italia; Travis Scott è diventato il terzo artista più ascoltato su Spotify al mondo e il collettivo JACKBOYS è entrato in quinta posizione nella classifica Top Artist Global.



Ora, queste erano le cose prevedibili. Veniamo alle cose imprevedibili: nel nuovo disco di Travis Scott c’è una traccia, “2000 Excursion”, in cui è stato usato anche un sampling di un brano di Massimo Ranieri, “Adagio Veneziano”, del 1971, tratto dal disco Via del conservatorio. Se non ci credete, vi capiamo. Ma è tutto vero, la prova provata si trova su WhoSampled, uno dei siti di riferimento per capire quali altre canzoni ci sono dentro ogni canzone.

La cosa è strana abbastanza già così com’è, ma visto che oramai viviamo in un mondo in cui queste cose succedono (è inevitabile chiedersi: ma chi è che ha trovato e proposto questo sample a Scott? Cosa avrà pensato e detto lui quando gli hanno detto chi è Massimo Ranieri? Speriamo ci sia un’inchiesta giornalistica già in corso di svolgimento), a questo punto speriamo anche in una nuova versione del video di “2000 Excursion”, che è già uscito e ha già superato sei milioni di visualizzazioni su YouTube, con una comparsata di Massimo Ranieri.