Zadie Smith farà il suo esordio da cantante nel nuovo album di Blood Orange

Dopo aver aiutato l’amica Lorde a realizzare il suo nuovo album, Virgin, e poi anche a gestire il famoso “concertino” a Washington Square Park, e dopo anni passati a fare musica per film e serie o aiutare altri amici con altri album, Dev Hynes aka Blood Orange aka l’artista più cool di New York (cantante, cantautore, compositore, produttore) è pronto a lanciare il suo nuovo disco, che arriverà a sette anni di distanza dal precedente, Negro Swan. Preceduto dal bellissimo singolo “The Field”, realizzato insieme a Durutti Column, Tariq Al-Sabir, Caroline Polachek e Daniel Caesar, l’album uscirà il 29 agosto e si chiamerà Essex Honey. Come si legge su Stereogum il disco includerà un gran numero di collaborazioni, alcune con artisti che hanno già lavorato con Blood Orange in passato, altre con persone completamente nuove — sia per lui che per il mondo della musica in generale. Secondo il comunicato stampa, Essex Honey sarà un lavoro introspettivo che riflette sull’essere cresciuti a Essex e sul fare i conti con un senso generale di lutto e perdita. Oltre ai quattro artisti presenti in “The Field”, l’album vede collaborazioni con Lorde, Brendan Yates dei Turnstile, Tirzah, Kelly Zutrau dei Wet, Ian Isiah, Eva Tolkin e Liam Benzvi, Naomi Scott, Amandla Stenberg e la scrittrice Zadie Smith, che non aveva mai cantato in un disco prima d’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blood Orange (@devhynes)