Il cagnolino Krypto di Superman è talmente adorabile che ha fatto aumentare del 500 per cento le richieste di adozioni di cani negli Usa

Un altro successo del film diretto da James Gunn.

16 Luglio 2025

Superman non ha salvato solo la Terra ma anche Warner Bros: il film ha incassato 217 milioni di dollari a livello globale nel primo fine settimana di programmazione, di cui oltre 120 nei soli Stati Uniti, dove gli analisti più ottimisti prevedevano che, nella migliore delle ipotesi, il film avrebbe a malapena superato quota 100. Del coraggioso cinecomic di James Gunn, accusato di aver reso Superman “superwoke” (ne parlavamo qui ), la critica sta apprezzando il messaggio politico, le citazioni da nerd dei fumetti e l’interpretazione dei tre protagonisti, David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan nella parte di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del cattivissimo Lex Luthor. Più o meno le stesse cose che stanno apprezzando le persone che stanno andando a vedere il film, a cui però va aggiunto un altro attore protagonista: il cagnolino bianco che compare già nella prima scena del film e interpreta il ruolo dell’onnipresente amico di Superman, Krypto.

Che la Warner Bros. puntasse sul potere del cagnolino di affabulare il pubblico è stato chiaro fin da subito. Nei giorni precedenti all’uscita del film, infatti, WB ha collaborato con la Best Friends Animal Society, azzerando le spese di adozione in sei stati e consentendo a ben 454 animali di trovare una nuova casa. Nel frattempo, almeno secondo i dati dell’app di addestramento per cani Woofz, termini di ricerca specifici come “adottare uno schnauzer” – un chiaro riferimento a Krypto, che è un mix tra terrier e schnauzer – sono aumentati di quasi il 300%, mentre le ricerche su Google per adottare un cane sono aumentate del 513% e l’interesse per “adozione di cani da salvataggio vicino a me” è salito del 163%.