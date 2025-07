I meme e le fake news sul cold kiss-gate, la coppia di amanti beccata al concerto dei Coldplay, sono fuori controllo

Andy Byron e Kristin Cabot, loro malgrado, sono diventati la coppia più famosa di tutta internet.

18 Luglio 2025

Quello che la storia di internet ricorderà come il “cold kiss‑gate” è avvenuto 16 luglio, durante un concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston: la “kiss cam” si è soffermata su una coppia che sembrava stesse passando una splendida serata: l’uomo e la donna, più o meno della stessa età, si tenevano stretti stretti e sorridevano guardando il palco. Un sorriso che si è improvvisamente spento, trasformandosi in una smorfia di stupore e disappunto, quando sono apparsi sul maxi‑schermo. La loro reazione è stata davvero inaspettata: per evitare l’inquadratura lui si è piegato verso il basso, scomparendo, mentre lei si è limitata a voltarli. Di fianco a loro, una donna che evidentemente stava trascorrendo la serata insieme a loro è improvvisamente diventata paonazza, ridendo istericamente. Con un tempo comico invidiabile, Chris Martin ha commentato : «Questi due o sono amanti o sono molto molto timidi». Il video è diventato immediatamente virale e la risposta al dubbio del cantante è arrivata subito: l’uomo è il CEO di Astronomer, Andy Byron, e la donna è Kristin Cabot, Chief People Officer della stessa azienda, entrambi sposati con altre persone (questa la narrazione dominante: alcune fonti dicono che lei sia divorziata). Quindi sì, si tratta di due amanti, e questo giustifica la loro reazione.

Una volta appreso ciò, le brave ed empatiche persone di internet sono riuscite a scovare il profilo Facebook della moglie cornificata e si sono riversate sulla sua home, bombardandola con il video incriminato e centinaia e centinaia di commenti per mostrare tutto il loro supporto: la povera donna prima ha cambiato il suo cognome, eliminando ovviamente quello del marito, e poi ha saggiamente deciso di eliminare del tutto il suo account. Intanto su X c’è stata un’esplosione di meme: vari brand, tra cui Neon, hanno approfittato del caso per farsi pubblicità, altri si sono concentrati sulla terza incomoda, anche lei collega dei due, che pare sia stata promossa grazie al suo ruolo di “complice” nella relazione segreta, altri ancora si sono messi a speculare sul futuro di Byron alla guida dell’azienda (che vale circa 775 milioni di dollari). Sui social il gossip ha dato il via a riflessioni molto serie su etica aziendale e rapporti tra top manager e risorse umane e si sta praticamente trasformando in un caso di studio su leadership, privacy e relazioni al lavoro. Mentre scriviamo, nessuno dei diretti interessati ha commentato ufficialmente, nemmeno Byron, di cui in queste ore sta circolando un falso comunicato stampa.