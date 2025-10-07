Hype ↓
La Commissione per il Nobel non riesce a contattare uno dei vincitori di quest'anno per dirgli che ha vinto il Nobel perché è in una zona in cui il telefono non prende Ma anche se prendesse non cambierebbe nulla, perché Fred Ramsell, neo Premio Nobel per la Medicina, il telefono lo ha anche spento.
Amazon ha cancellato le pistole da tutte le vecchie locandine dei film di 007 e il risultato è ovviamente pessimo La Walther PPK è sparita da tutte le locandine riviste e corrette da Amazon, per motivi che l'azienda non ha spiegato.
Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio della Groenlandia vecchio 20 mila anni Il ghiaccio è stato portato sul palco dall’artista Olafur Eliasson ed è stato estratto dal fiordo di Nuup Kangerlua.
I più famosi e importanti comici americani stanno litigando a causa del Comedy Festival di Riad Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, tra gli altri, sono stati criticati duramente dai colleghi per aver accettato di partecipare all'evento organizzato dal regime saudita.
Sanae Takaichi è la prima donna ma anche la prima batterista heavy metal a diventare Premier in Giappone Da ragazza suonava in una band e i fan apprezzavano molto la sua foga e la capacità di suonare così forte da spezzare spesso le bacchette.
Il nuovo governo francese non è durato nemmeno mezza giornata È il governo più breve della storia della Repubblica: appena sei ore sono passate tra l'incarico e le dimissioni di Sébastien Lecornu.
Per colpa di un attacco hacker, in Giappone stanno finendo le scorte di birra Asahi Bar e ristoranti in queste ore stanno comprando quel che ne rimane, ma nei prossimi giorni sarà sicuramente introvabile.
In una della aste d’arte più attese dell’anno verranno venduti dei disegni di David Hockney fatti con l’iPad Si tratta di 17 stampe che l'artista ha realizzato con l'iPad nel 2001. Base d'asta: 80 mila euro.
La Commissione per il Nobel non riesce a contattare uno dei vincitori di quest’anno per dirgli che ha vinto il Nobel perché è in una zona in cui il telefono non prende

Ma anche se prendesse non cambierebbe nulla, perché Fred Ramsell, neo Premio Nobel per la Medicina, il telefono lo ha anche spento.

Da ieri tutto il mondo accademico sa che Fred Ramsdell è tra i tre ricercatori ad aver ricevuto il premio Nobel per la Medicina 2025. Tutto il mondo con una sola, notevole eccezione: Fred Ramsell. Secondo colleghi di laboratorio del “disperso”, Ramsdell al momento è impossibile da contattare telefonicamente perché nessuno sa di preciso dove sia. Il neo premio Nobel, infatti, si starebbe godendo una lunga escursione in una delle zone più remote dell’Idaho, una passione alla quale si dedica da anni nel tempo libero. La vacanza è un digital detox vero e proprio, per cui Ramsdell è volontariamente irreperibile, con il cellulare spento in una zona senza copertura telefonica. Un segno che magari non si aspettava di vincere il premio Nobel per la Medicina o quantomeno non era in attesa della fatidica telefonata dall’Accademia di Svezia che, da tradizione, annuncia la vittoria ai prescelti poco prima dell’annuncio ufficiale ai media. 

Insieme alla collega statunitense Mary Brunkow e al giapponese Shimon Sakaguchi, Ramsdell lavora da anni allo studio delle cellule T, che funzionano da “guardiane” del sistema immunitario umano. Le loro scoperte in materia di difesa immunitaria, avvenute dopo decenni di ricerca, hanno portato anche allo sviluppo di nuovi farmaci, al momento in corso di sperimentazione.

Negli anni la tradizionale telefonata del Nobel ha portato a vari esiti bizzarri o buffi: c’è chi è stato svegliato nel cuore della notte per via del fuso orario, chi stava cucinando o stendendo il bucato, chi ha preso la chiamata per uno scherzo e ha riattaccato. Anche Mary Brunkow è stata difficile da contattare per vie telefoniche, ha spiegato al Guardian l’Accademia Svedese, ma alla fine sono riusciti a comunicarle la vittoria. Ora sia lei sia i colleghi di laboratorio sono in attesa che Ramsdell riaccenda il telefono e torni dal suo digital detox per comunicargli che durante la sua escursione solitaria è diventato premio Nobel. 

