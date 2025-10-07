La Commissione per il Nobel non riesce a contattare uno dei vincitori di quest’anno per dirgli che ha vinto il Nobel perché è in una zona in cui il telefono non prende

Ma anche se prendesse non cambierebbe nulla, perché Fred Ramsell, neo Premio Nobel per la Medicina, il telefono lo ha anche spento.

Da ieri tutto il mondo accademico sa che Fred Ramsdell è tra i tre ricercatori ad aver ricevuto il premio Nobel per la Medicina 2025. Tutto il mondo con una sola, notevole eccezione: Fred Ramsell. Secondo colleghi di laboratorio del “disperso”, Ramsdell al momento è impossibile da contattare telefonicamente perché nessuno sa di preciso dove sia. Il neo premio Nobel, infatti, si starebbe godendo una lunga escursione in una delle zone più remote dell’Idaho, una passione alla quale si dedica da anni nel tempo libero. La vacanza è un digital detox vero e proprio, per cui Ramsdell è volontariamente irreperibile, con il cellulare spento in una zona senza copertura telefonica. Un segno che magari non si aspettava di vincere il premio Nobel per la Medicina o quantomeno non era in attesa della fatidica telefonata dall’Accademia di Svezia che, da tradizione, annuncia la vittoria ai prescelti poco prima dell’annuncio ufficiale ai media.

Insieme alla collega statunitense Mary Brunkow e al giapponese Shimon Sakaguchi, Ramsdell lavora da anni allo studio delle cellule T, che funzionano da “guardiane” del sistema immunitario umano. Le loro scoperte in materia di difesa immunitaria, avvenute dopo decenni di ricerca, hanno portato anche allo sviluppo di nuovi farmaci, al momento in corso di sperimentazione.

Negli anni la tradizionale telefonata del Nobel ha portato a vari esiti bizzarri o buffi: c’è chi è stato svegliato nel cuore della notte per via del fuso orario, chi stava cucinando o stendendo il bucato, chi ha preso la chiamata per uno scherzo e ha riattaccato. Anche Mary Brunkow è stata difficile da contattare per vie telefoniche, ha spiegato al Guardian l’Accademia Svedese, ma alla fine sono riusciti a comunicarle la vittoria. Ora sia lei sia i colleghi di laboratorio sono in attesa che Ramsdell riaccenda il telefono e torni dal suo digital detox per comunicargli che durante la sua escursione solitaria è diventato premio Nobel.