Pope Crave ha dato la notizia della fumata bianca prima di Vatican News

L'account di meme ha dato l'Habemus Papam con ben quattro minuti di anticipo rispetto al profilo ufficiale del Vaticano.

09 Maggio 2025

Ha perfettamente senso, nel Conclave più virale e memizzato della storia umana (ne abbiamo parlato qui), che un account creato e gestito dai fan di Conclave (il film) sia riuscito a dare l’annuncio della fumata bianca prima dell’account ufficiale del Vaticano, e che questo fatto sia diventato esso stesso un meme, realizzato dal medesimo account, che, guarda un po’, ha per protagonista un gabbiano (a proposito: anche il fidato gabbiano che si aggirava vicino al comignolo trasmesso in streaming in mondo visione, quello che pochi secondi prima della fumata ha pensato bene di vomitare un ratto da dare in pasto al suo piccolo, è diventato un meme). Tra i due annunci su X ci sono stati ben 4 minuti di differenza: Pope Crave ha dato l’Habemus Papam alle 18:08, Vatican News alle 18:12.

Per chi non lo sapesse, o non avesse ancora letto il sovracitato articolo di Elisa Giudici su Rivista Studio, ripreso anche dal New York Times in un pezzo dal bellissimo titolo “Drama, Fashion and Cigarettes: Internet Casts Pop Gaze on Pope Selection”, Pope Crave fa il verso al più famoso Pop Crave (un livello di inside joke riservato a chi è cronicamente online), tenendo aggiornato il fandom del film Conclave. L’account, nato come un gruppo internazionale di appassionati del film, e composto da «ragazze che inneggiano al Dilf Castellitto recuperando oscuri film italiani in cui ha recitato, utenti queer sinceramente affascinati dagli stunt drag del Vaticano e cinefili hardcore» è ormai diventato, come nota anche Rolling Stone America, un vero e proprio account di news sul Vaticano, a quanto pare ancora più affidabile e veloce di quello ufficiale.