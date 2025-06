Adesso anche Wikipedia ha una sezione dedicata ai giochi e all’enigmistica

L'enciclopedia libera si unisce a New York Times, Atlantic, New Yorker e molti altri giornali che in questi anni hanno investito parecchio nella gamification.

24 Giugno 2025

Da quando gli editori si sono accorti del loro potenziale commerciale, l’enigmistica e i rompicapi stanno conoscendo una seconda giovinezza sulle edizioni online dei quotidiani di mezzo mondo (il caso più celebre è quello di Wordle sul New York Times, ma di esempi ormai ce ne sono molti). Offrire ogni giorno una selezione aggiornata di parole crociate, sudoku, enigmi e rebus infatti è un ottimo modo per aumentare l’utenza e incentivarla a sottoscrivere abbonamenti.

Ora anche Wikipedia ha deciso di aprire una sua sezione dedicata a giochi ed enigmistica, aggiornata quotidianamente e gratuita. I quiz sono creati da volontari, proprio come accade per le voci dell’enciclopedia. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti e solo via app, ma sta suscitando molta curiosità.

Su Kotaku, un lungo pezzo racconta i primi giochi disponibili, pienamente aderenti alla filosofia dietro Wikipedia. Un gioco semplice e immediato come Which Came First – cinque round giornalieri in cui bisogna individuare quale evento st0rico o fatto curioso proposto è avvenuto prima dell’altro – si basa sulla sterminata proposta di pagine Wikipedia. Ovviamente stimola quel meccanismo di scoperta e ricerca che sta alla base di altre caratteristiche popolari di Wikipedia, come per esempio le voci più curiose proposte ogni giorno nella sezione in vetrina del sito.