Dei ricercatori hanno scoperto che è anche grazie alla cacca dei pinguini che in Antartide nascono le nuvole

O meglio, grazie anche a questo e a una complicata reazione chimica.

26 Maggio 2025

Un gruppo di scienziati della Base Marambio in Antartide ha trovato la risposta a una domanda che nessuno si era posto: e se ci fosse un legame tra la cacca dei pinguini e le nuvole nel cielo? La risposta che gli scienziati hanno trovato dopo mesi di accurate e approfondite ricerche è che sì, questo legame esiste. I risultati dello studio sono stati pubblicati recentemente sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment, dove viene spiegata nel dettaglio la reazione chimica che inizia con l’ammoniaca emessa dalle feci dei pinguini e finisce con le nuvole nel cielo dell’Antartide.

Matthew Boyer, dottorando dell’Università di Helsinki e responsabile della ricerca, ci ha messo tre mesi per raccogliere tutti i dati necessari a rispondere alla domanda che, ricordiamo, è “c’è un legame tra la cacca dei pinguini e le nuvole nel cielo?”. Da gennaio a marzo del 2023, Boyer e i suoi collaboratori hanno misurato la quantità di ammoniaca emessa da colonia di 60 mila pinguini di Adelia. Quando il vento soffiava in una direzione che andava dal territorio della colonia alla base, il livello di ammoniaca dell’aria saliva fino a toccare 1000 volte la media registrata negli altri giorni. E non solo: in quelle occasioni, i livelli di ammoniaca nell’aria restavano più alti per diverse settimane, talvolta fino a un mese.

L’ammoniaca sale poi nell’aria, mescolandosi con il diossido di zolfo prodotto dai microrganismi marini (il fitoplancton), dando origine a particelle aerosol che si mescolano con le “goccioline” di acqua presenti nell’aria, formando infine le nuvole. Altri scienziati in altre ricerche avevano prima dimostrato l’esistenza di queste reazione a catena chimica, ma Boyer l’ha vista verificarsi con i suoi occhi (è successo nel febbraio del 2023). Boyer, come riporta Gizmodo, ha spiegato che i risultati di questa ricerca provano quando delicato e complesso sia l’ecosistema antartico: le nuvole “prodotte” dal guano dei pinguini schermano il suolo dalla luce solare, contribuendo alla diminuzione della temperatura dello stesso. Meno pinguini, meno cacca, meno nuvole, terreno più caldo, crisi climatica in Antartide e nel mondo che peggiora.

Foto in copertina: Matt Curnock (AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION/AFP)