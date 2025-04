Gli Arcade Fire hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, Pink Elephant

09 Aprile 2025

È da inizio marzo che gli Arcade Fire sembrano voler annunciare qualche novità. La band indie-rock canadese lo aveva lasciato intendere iniziando a cambiare drasticamente il proprio profilo instagram: dopo aver archiviato tutti i post, avevano cambiato foto profilo e bio. Era successo già nel 2022, subito prima dell’annuncio del loro sesto album WE. E infatti, tra le speculazioni dei fan, è successo di nuovo. Il 7 aprile Win Butler e Régine Chassagne hanno postato un video sulla piattaforma che la band ha lanciato apposta per il suo fandom, Circle of Trust. Si trattava di una una session che terminava con il nuovo singolo Year Of The Snake e l’annuncio del nuovo album.

Pink Elephant, il settimo progetto discografico degli Arcade Fire, uscirà il 9 maggio ed è già disponibile in pre-order. Contiene 10 tracce, con una durata totale di 42 minuti. La scelta del titolo fa riferimento a quella situazione paradossale in cui, cercando di evitare un pensiero, si finisce quasi sempre per ossessionarsi. Il singolo, invece, prende il nome dal calendario cinese, secondo cui il 2025 è l’anno del serpente, un momento di rinnovamento e trasformazione positiva. E forse la band sta davvero riuscendo ad avere questo effetto sui fan. Sotto il videoclip di Year Of The Snake, un utente scrive: «Ora lo so. Sta uscendo un nuovo album degli Arcade Fire, significa che sta per cambiare un capitolo della mia vita».