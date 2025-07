Nemmeno Martin Scorsese riusciva a credere di essere stato candidato all’Emmy come attore

Per l'interpretazione di se stesso nella serie The Studio si è guadagnato la prima nomination a un premio da attore della sua vita, a 82 anni.

16 Luglio 2025

Non è la prima volta che Martin Scorsese viene nominato agli Emmy. Aveva già conquistato varie nomination per la regia di Boardwalk Empire e per il documentario George Harrison: Living in the Material World. Stavolta però è Martin Scorsese nelle vesti di attore a conquistare una candidatura con uno dei camei più amati di questa stagione, nella categoria dedicata proprio ai guest actor.

Il merito di questo storico traguardo, oltre che alla performance ironica e a tratti toccante data dallo stesso Scorsese, va alla comedy targata Apple TV+ The Studio, apprezzatissima dalla critica, in particolare da quella statunitense. La serie vede Seth Rogen protagonista nei panni di un produttore a cui viene data la responsabilità di gestire un importante studio di produzione, da qualche tempo in difficoltà. Nella prima puntata si ritrova ad avere a che fare proprio con Scorsese, che vuole proporgli la sceneggiatura di un progetto ambizioso ma difficilissimo da realizzare, sia per contenuti che per costi.

La serie è piena di camei di grandi star, ma quello di Scorsese ha lasciato il segno per la sua autoironia, tanto da conquistare una candidatura. Come sempre è la figlia Francesca a condividere con il pubblico il lato più buffo del padre. In alcune storie su Instagram, poi riprese da Indiewire, ha prima celebrato la nomination di papà Martin definendolo «il nostro piccolo attore», poi ha postato uno screenshot della loro chiamata su Facetime dopo l’annuncio della candidatura. Nell’immagine Scorsese si copre il volto con le mani, in una posa che trasmette quanto sia toccato dall’essere apprezzato anche come attore.

Per sapere se porterà a casa la statuetta (e se si commuoverà anche durante la cerimonia ufficiale) bisognerà aspettare la notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre. In Italia la cerimonia di premiazione degli Emmy Awards sarà trasmessa in diretta su Sky Atlantic e in streaming su NOW.