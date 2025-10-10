Hype ↓
Tutti abbiamo visto la bandiera italiana che sventola nei festeggiamenti a Gaza, ma solo Tajani ha pensato che fosse un ringraziamento al governo Il ministro è l'unico che in quelle immagini ha visto un «segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l’Italia».
Il Nobel per la pace 2025 l’ha vinto la politica e attivista venezuelana María Corina Machado per la sua opposizione al regime di Maduro È una delle leader dell'opposizione venezuelana, da 15 anni contrasta il governo chavista capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro.
I marchi italiani di pasta sono sempre più spaventati dalla minaccia di Trump di imporre ai loro danni dei dazi del 92 per cento Se davvero entrassero in funzione, per tante aziende diventerebbe quasi impossibile vendere i loro prodotti sul mercato americano.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.
Nel pc e nel telefono del piromane che ha appiccato l’incendio di Los Angeles sono state trovate immagini di incendi generate con ChatGPT Jonathan Rinderknecht, 29 anni, aveva chiesto all'AI di fargli vedere «immagini distopiche di città in fiamme con una folla nel mezzo».
Alla notizia del cessate il fuoco, sono iniziati i festeggiamenti sia a Gaza che in Israele A Tel Aviv si aspetta il ritorno a casa degli ostaggi, nella Striscia si spera che la tregua sia definitiva per poter iniziare a ricostruire.
László Krasznahorkai ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 Lo scrittore ungherese, 71 anni, è stato premiato «per la sua opera trascinante e visionaria, capace, in un'epoca di terrori apocalittici, di riaffermare il potere dell'arte».
Dopo il successo al cinema di Le città di pianura, su Mubi arriva l’opera prima di Francesco Sossai, Altri cannibali È un horror, parla di cannibali (ovviamente) e finora era stato praticamente introvabile a causa della mancata uscita nelle sale.
Il Nobel per la pace 2025 l’ha vinto la politica e attivista venezuelana María Corina Machado per la sua opposizione al regime di Maduro

È una delle leader dell'opposizione venezuelana, da 15 anni contrasta il governo chavista capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro.

10 Ottobre 2025

In attesa che Donald Trump spieghi su Truth Social tutte le ragioni per le quali il Premio Nobel per la pace lo avrebbe meritato più lui di chiunque altro nel mondo e nella storia, la Commissione ha deciso di assegnare il premio all’attivista e politica venezuelana María Corina Machado. «Da un anno, la signora Machado è costretta a vivere nascosta. Nonostante le gravi minacce, è rimasta nel suo Paese, una scelta che è stata d’ispirazione per milioni di persone. Quando gli autocrati prendono il potere, è fondamentale riconosce il coraggiosi difensori della libertà che si impongono e che resistono», ha spiegato il Presidente della Commissione, Jørgen Watne Frydnes.

Da quindici anni Machado, attraverso il movimento politico Vente Venezuela (di cui è la fondatrice), l’associazione Súmate (che ha cofondato) e la piattaforma Io sono il Venezuela, si oppone al governo capeggiato prima da Hugo Chávez e poi da Nicolás Maduro. Dal 2011 al 2014 è stata deputata dell’Assemblea Nazionale e figura di spicco dell’opposizione, che nel 2023 l’ha scelta come leader della Piattaforma unitaria e candidata alla presidenza. Una candidatura che fu impedita dal Controllore Generale della Repubblica, che il 30 giugno dello stesso anno l’ha inibita dai pubblici uffici per 15 anni, una decisione poi confermata dalla Corte Suprema de Justicia. Machado ha definito «spazzatura» questo provvedimento. A chi l’ha accusata di essere un’esponente dell’estrema destra – il suo movimento è stato ribattezzato dagli avversari “MAGAzuela” – Machada ha risposto che «Siamo un partito liberale di centro, quindi dicono che è di estrema destra, perché per i marxisti se non sei di sinistra sei di estrema destra, ma Vente è un partito di liberali di centro».

Due mesi dopo l’inibizione, Machado ha iniziato a vivere in clandestinità nel suo stesso Paese, una decisione presa per sfuggire alla persecuzione ai suoi danni da parte del governo Maduro.

