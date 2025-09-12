Su internet la T-shirt dell’assassino di Charlie Kirk sta andando a ruba, anche a prezzi altissimi

Su eBay sono spuntati decine di annunci in cui la maglietta viene venduta a prezzi che arrivano anche a 500 dollari.

12 Settembre 2025

Dopo la diffusione da parte dell’Fbi delle immagini del presunto assassino di Charlie Kirk, l’attenzione di alcuni si è concentrata su un dettaglio in particolare: la maglietta indossata da Tyler Robinson, il 22enne arrestato, dopo la denuncia alle autorità del padre, con l’accusa di aver ucciso Kirk. Da quello che si è potuto vedere fin qui e che è stato riportato dai giornali, la T-shirt, nera, riporta sul petto l’immagine di un’aquila di mare testabianca, sullo sfondo una bandiera statunitense che garrisce al vento, sopra la scritta “Land of the free” e sotto quella “Home of the brave”.

Subito dopo la diffusione della foto su internet, sono iniziate le ricerche e gli acquisti. Su eBay sono comparse, poi quasi tutte rimosse dalla piattaforma o acquistate dagli utenti, diverse magliette simili a quella indossata dal cecchino, con prezzi oscillanti tra i 200 e i 500 dollari, accompagnate da annunci e descrizioni che facevano riferimenti espliciti all’omicidio di Kirk. In uno degli annunci, poi scomparso (non sappiamo se rimosso da eBay o cancellato dal venditore) si leggeva: «Questa è la stessa maglietta con la bandiera americana indossata dall’assassino di Charlie Kirk. Chi vuol capire, capisca. Taglia L. Nell’unico altro annuncio disponibile costa 500 dollari: approfitta subito di questa occasione per acquistare un pezzo di storia». Gli annunci che facevano chiaramente riferimento all’assassinio di Kirk sono stati quasi tutti, e anche abbastanza in fretta, rimossi. Ma ne rimangono molti altri in cui si vende la stessa T-shirt, o delle versioni molto simili, in cui il nome di Kirk non viene fatto, annunci in cui il prezzo, forse proprio per la mancata citazione di Kirk, rimane basso, talvolta bassissimo.

Sui social media ovviamente si è accesa la discussione. Alcuni sostengono che la maglietta appartenga al merchandise di un’associazione di veterani feriti, regalata a chi fa donazioni al gruppo. Altri ipotizzano che il sospettato l’abbia indossata per confondersi tra la folla. In ogni caso, T-shirt con questa grafica risultano in vendita almeno dal 2022, ma la diffusione delle foto da parte delle autorità ha fatto riemergere, quasi come per magia, nuovi annunci online.