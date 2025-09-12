Hype ↓
18:54 venerdì 12 settembre 2025
Su internet la T-shirt dell’assassino di Charlie Kirk sta andando a ruba, anche a prezzi altissimi Su eBay sono spuntati decine di annunci in cui la maglietta viene venduta a prezzi che arrivano anche a 500 dollari.
In Corea del Nord sono aumentate le condanne a morte per chi guarda film e serie TV straniere Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il regime di Kim Jong-un ora usa anche l'AI per perseguire questo grave crimine.
L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato” La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.
La bandiera di One Piece è diventata un simbolo di protesta in tutto il mondo Prima in Nepal e adesso anche in Francia: la bandiera del manga di Eichiiro Oda è diventato il vessillo di tutti coloro che si ribellano ai governi.
Il video dell’omicidio di una ragazza ucraina a Charlotte, North Carolina, è diventato un’arma di propaganda di tutta la destra mondiale A partire, ovviamente, dal movimento Maga nel Stati Uniti, da Donald Trump in persona, fino all'Italia, a Matteo Salvini.
Le proteste di Bloquons tout in Francia sarebbero partite tutte da un post in un gruppo Telegram Un post neanche tanto recente: è apparso su Telegram a maggio ma è diventato virale negli ultimi giorni, subito prima e subito dopo le dimissioni di Bayrou.
C’è un nuovo uomo più ricco del mondo che ha superato Elon Musk grazie all’AI Si chiama Larry Ellison e ha scavalcato l'allievo-rivale grazie alla crescita record della sua Oracle, dovuta agli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.
Internet

12 Settembre 2025

Dopo la diffusione da parte dell’Fbi delle immagini del presunto assassino di Charlie Kirk, l’attenzione di alcuni si è concentrata su un dettaglio in particolare: la maglietta indossata da Tyler Robinson, il 22enne arrestato, dopo la denuncia alle autorità del padre, con l’accusa di aver ucciso Kirk. Da quello che si è potuto vedere fin qui e che è stato riportato dai giornali, la T-shirt, nera, riporta sul petto l’immagine di un’aquila di mare testabianca, sullo sfondo una bandiera statunitense che garrisce al vento, sopra la scritta “Land of the free” e sotto quella “Home of the brave”.

Subito dopo la diffusione della foto su internet, sono iniziate le ricerche e gli acquisti. Su eBay sono comparse, poi quasi tutte rimosse dalla piattaforma o acquistate dagli utenti, diverse magliette simili a quella indossata dal cecchino, con prezzi oscillanti tra i 200 e i 500 dollari, accompagnate da annunci e descrizioni che facevano riferimenti espliciti all’omicidio di Kirk. In uno degli annunci, poi scomparso (non sappiamo se rimosso da eBay o cancellato dal venditore) si leggeva: «Questa è la stessa maglietta con la bandiera americana indossata dall’assassino di Charlie Kirk. Chi vuol capire, capisca. Taglia L. Nell’unico altro annuncio disponibile costa 500 dollari: approfitta subito di questa occasione per acquistare un pezzo di storia». Gli annunci che facevano chiaramente riferimento all’assassinio di Kirk sono stati quasi tutti, e anche abbastanza in fretta, rimossi. Ma ne rimangono molti altri in cui si vende la stessa T-shirt, o delle versioni molto simili, in cui il nome di Kirk non viene fatto, annunci in cui il prezzo, forse proprio per la mancata citazione di Kirk, rimane basso, talvolta bassissimo.

Sui social media ovviamente si è accesa la discussione. Alcuni sostengono che la maglietta appartenga al merchandise di un’associazione di veterani feriti, regalata a chi fa donazioni al gruppo. Altri ipotizzano che il sospettato l’abbia indossata per confondersi tra la folla. In ogni caso, T-shirt con questa grafica risultano in vendita almeno dal 2022, ma la diffusione delle foto da parte delle autorità ha fatto riemergere, quasi come per magia, nuovi annunci online.

