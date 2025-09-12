Hype ↓
L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato” La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.
La bandiera di One Piece è diventata un simbolo di protesta in tutto il mondo Prima in Nepal e adesso anche in Francia: la bandiera del manga di Eichiiro Oda è diventato il vessillo di tutti coloro che si ribellano ai governi.
Il video dell’omicidio di una ragazza ucraina a Charlotte, North Carolina, è diventato un’arma di propaganda di tutta la destra mondiale A partire, ovviamente, dal movimento Maga nel Stati Uniti, da Donald Trump in persona, fino all'Italia, a Matteo Salvini.
Le proteste di Bloquons tout in Francia sarebbero partite tutte da un post in un gruppo Telegram Un post neanche tanto recente: è apparso su Telegram a maggio ma è diventato virale negli ultimi giorni, subito prima e subito dopo le dimissioni di Bayrou.
C’è un nuovo uomo più ricco del mondo che ha superato Elon Musk grazie all’AI Si chiama Larry Ellison e ha scavalcato l'allievo-rivale grazie alla crescita record della sua Oracle, dovuta agli investimenti nell'intelligenza artificiale.
Due giorni prima dell’omicidio il magazine Jezebel aveva assunto delle streghe per mandare una maledizione a Charlie Kirk Con una nota all'articolo, l'editor della testata femminista si è trovato costretto a condannare l'accaduto.
È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l’intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile.
L’episodio di South Park che prendeva in giro Charlie Kirk è stato “cancellato”

La decisione è arrivata dopo le proteste dei conservatori statunitensi, che accusano lo show di aver contribuito al clima d’odio contro Kirk.

12 Settembre 2025

La nuova stagione di South Park, la ventisettesima del longevo e popolarissimo show, sembra destinata a rimanere al centro del dibattito politico. Dopo il primo, esplosivo episodio in cui Donald Trump andava a letto con Satana, ora è la seconda puntata a finire nella bufera, a un mese dalla messa in onda. 

“Got a Nut”, infatti, irride Charlie Kirk e la sua famigerata dialettica. Nell’episodio vediamo Eric Cartman partecipare a un dibattito organizzato in un college, uno identico a quelli a cui Kirk era solito partecipare, copiandone l’approccio, la parlata e la T-shirt nera d’ordinanza. Dopo la messa in onda, Kirk stesso aveva detto di aver molto apprezzato la parodia, dicendo di considerarla «una medaglia d’onore» per il suo attivismo e un passaggio inevitabile per chi scende nell’agone politico, usando un’immagine del personaggio di South Park vestito come lui come icona su Twitter, come ricordato dal New York Post.

Tutto bene, dunque, almeno fino a quando Kirk è stato ucciso durante un dibattito all’università dello Utah. Comedy Central, che trasmette in anteprima i nuovi episodi di South Park e ne propone le repliche, è stata subissata di critiche dai sostenitori di Kirk, che hanno anche accusato i creatori dello show Trey Parker e Matt Stone di aver alimentato il clima d’odio che ha portato all’assassinio di Kirk. Attacchi simili a quelli che hanno colpito il magazine Jezebel per l’incredibile tempismo con cui aveva pubblicato un pezzo in cui raccontava di aver ingaggiato delle streghe su Etsy per maledire Kirk. 

Investita da un’ondata di polemiche, Comedy Central dunque ha deciso per precauzione di bloccare tutte le repliche dell’episodio già in programmazione, mentre per ora rimane disponibile disponibile su Paramount+ per gli abbonati. Questa polemica però è anche l’ennesima prova di come, a oltre due decenni della sua genesi, South Park sia riuscito a tornare al centro della scena culturale statunitense. 

