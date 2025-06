Nove donne hanno accusato Jared Leto di molestie sessuali e molte altre si stanno facendo avanti

09 Giugno 2025

Atti di esibizionismo, richieste sessualmente esplicite dal vivo e via chat, allusioni varie, richieste di “contatto fisico” e sporadici palpeggiamenti: si mettono male le cose per Jared Leto dopo la dettagliata ricostruzione fatta da Air Mail su alcuni episodi accaduti durante un fan event in Croazia nel 2019. In questa e altre occasioni, infatti, Leto avrebbe molestato delle giovani fan, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti.

Hypebeast ricostruisce l’intera vicenda, evidenziando come le accuse e le testimonianze succedutesi online evidenzierebbero una sorta di pattern nel comportamento della star oggi 53enne. L’attore premio Oscar e front man della band Thirty Seconds to Mars sarebbe solito fare allusioni sessuali ai danni di fan, modelle o colleghe adolescenti incontrate a fan event costosissimi o incrociate per caso in ristoranti e caffè di Los Angeles. Tra i racconti delle donne sentite ricorrono alcuni atteggiamenti sessualmente espliciti, come spogliarsi e masturbarsi di fronte ad adolescenti tra i 14 e i 18 anni dopo aver flirtato insistentemente con loro. Le molestie sarebbero avvenute anche via social e chat, avviando conversazioni con riferimenti espliciti con donne che descrivono un atteggiamento «predatorio, spaventoso e inaccettabile» della star.

A far emergere accuse e testimonianze è stata una storia su Instagram della modella e DJ Allie Teilz. Con uno screenshot di un post su Facebook del 2012 la donna ha accusato Leto di comportamenti gravemente inappropriati. Dopo solo poche ore, l’account ha ricevuto una cinquantina di testimonianze di altre ragazze e donne che raccontavano episodi simili. Il legale dell’attore nega però ogni tipo di accusa.