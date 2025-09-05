Hype ↓
News ↓
14:14 venerdì 5 settembre 2025
A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova.
Trump vuole cambiare il nome del ministero della Difesa in ministero della Guerra Non il più rasserenante dei messaggi per il mondo, il fatto che il segretario alla Difesa Pete Hegseth diventi segretario alla Guerra. 
Un quadro trafugato dai nazisti è stato ritrovato in Argentina grazie a un annuncio immobiliare È il "Ritratto di signora” del pittore italiano Giuseppe Ghislandi, meglio conosciuto come Fra Galgario.
È morto a 91 anni Giorgio Armani Con infinito cordoglio, il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.
La nuova campagna di Valentino è ambientata in un bagno pubblico Scattata da Glen Luchford, celebra uno spazio liminale in cui tutte le identità si incontrano.
Alla parata militare cinese Putin e Xi Jimping hanno parlato di immortalità e di come ottenerla L'appassionata conversazione è stata registrata dai microfoni della televisione di stato cinese durante la parata militare a Pechino.
È uscito il primo teaser di Cime tempestose con Jacob Elordi e Margot Robbie Un minuto e mezzo di scene che ci confermano che sì, il film diretto Emerald Fennell, la regista di Saltburn, sarà un adattamento erotico.
Pop

A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto

Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.

05 Settembre 2025

La prima volta che abbiamo scritto dell’Italian Brainrot lo avevamo definito la cosa più assurda e interessante successa su Internet quest’anno. Dobbiamo aggiornare la definizione, adesso: l’Italian Brain Rot ormai non esiste più soltanto su internet, si è infilato a forza anche nel mondo reale, ieri erano i videogiochi, oggi addirittura uno spettacolo a Broadway. Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur e Bombardiro Crocodilo e Bombombini Gusini su uno dei più prestigiosi palcoscenici teatrali al mondo? Certo che sì, perché no, davvero ancora le cose di questo mondo riescono a stupirvi?

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da PEEPER (@peeper)

Il “merito” di questa iniziativa va a Pudgy Party, una piattaforma online dove i giocatori competono in gare a eliminazione, superando ostacoli e avversari finché in gioco non ne rimane soltanto uno. Da ieri, cioè dal 4 settembre, del gioco fanno parte anche i personaggi dell’Italian Brainrot e quindi, per festeggiare il lieto evento e dare il benvenuto ai nuovi avatar, Pudgy Party ha affidato al tiktoker newyorchese @JayGuapo65 il compito di mettere in scena la prima teatrale dell’Italian Brainrot. Come ampiamente prevedibile, la serata ha preso una piega imprevista quando la polizia ha fatto irruzione in teatro per arrestare Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur. Da lì è esplosa la protesta (giocosa, nessun essere umano né Italian Brainrot si è fatto male) del pubblico, che prima è salito sul palco e poi è sceso in piazza, a Times Square, urlando Free Tung Tung.

@trallallero7074

Nooooooo la polizia noooo #nonsensehumor #randomvideo #memepage #trashcontent #viral #brainrot #foryoupage #trallallero #meme2025 #italianmeme

♬ suono originale – Trallallero

“L’arrestato” Sahur è stato poi portato nella piazza, seguito dagli spettatori. Tutto è stato ripreso e messo sui social, in una sorte di versione live action dell’ormai famosissimo meme “Noooo, la polizia nooooo”, in cui a turno i personaggi dell’Italian Brain vengono presi in custodia dalla polizia per chissà quale motivo.

Articoli Suggeriti
Internet
di Francesco Gerardi
L’Italian Brain Rot è la cosa più stupida e interessante successa su internet nel 2025

Immagini generate con l'AI che ritraggono mostri antropomorfi che fanno e dicono cose senza senso. Nati su TikTok Italia, hanno accumulato milioni di visualizzazioni e condivisioni in tutto il mondo. E nessuno ha ancora capito perché.

Internet
Stanno per uscire non uno ma addirittura due videogiochi sull’Italian Brain Rot

Bombardiro Crocodilo: Italian Brainrot Simulator e Tralalero Tralala: Battle Royale usciranno entrambi a maggio, ma c'è chi pensa siano delle truffe.
Leggi anche ↓
Pop
Drake ha girato un lungometraggio in cui se ne va in giro per i luoghi di culto di Milano

C'è anche la Bocciofila Caccialanza di via Padova.

Pop
Il Ceo di Nestlé è stato licenziato per aver nascosto una relazione con una sua dipendente

Una «undisclosed romantic relationship» costata carissimo a Laurent Freixe, che lavorava per l'azienda da 40 anni.

Pop
Emma Stone, che in Bugonia interpreta una donna accusata di essere un alieno, crede nell’esistenza degli alieni

E ha spiegato anche perché: lo ha capito guardando la serie Cosmos di Carl Sagan.

Pop
KPop Demon Hunters è diventato il film di maggior successo commerciale nella storia di Netflix

Non solo il film più visto sulla piattaforma, ma anche il primo titolo Netflix a conquistare il botteghino Usa e la classifica Billboard.

Pop
Il vestito con cui Taylor Swift ha annunciato il suo matrimonio è andato sold out in un’ora

Le Swifties hanno preso d'assalto il sito di Ralph Lauren per acquistare l'abito a righe indossato nelle foto con Travis Kelce.

Pop
Al Burning Man sta succedendo un disastro, di nuovo

Tempeste di sabbia, code di otto ore per entrare, l'Orgy Dome distrutto: dopo la tremenda edizione 2023, anche quest'anno le cose sembrano mettersi male.