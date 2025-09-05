A Broadway è arrivato il musical dell’Italian Brainrot e durante la prima ovviamente è successo di tutto

Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur è stato arrestato, il pubblico l'ha presa male, la protesta è arrivata fino a Times Square.

05 Settembre 2025

La prima volta che abbiamo scritto dell’Italian Brainrot lo avevamo definito la cosa più assurda e interessante successa su Internet quest’anno. Dobbiamo aggiornare la definizione, adesso: l’Italian Brain Rot ormai non esiste più soltanto su internet, si è infilato a forza anche nel mondo reale, ieri erano i videogiochi, oggi addirittura uno spettacolo a Broadway. Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur e Bombardiro Crocodilo e Bombombini Gusini su uno dei più prestigiosi palcoscenici teatrali al mondo? Certo che sì, perché no, davvero ancora le cose di questo mondo riescono a stupirvi?

Il “merito” di questa iniziativa va a Pudgy Party, una piattaforma online dove i giocatori competono in gare a eliminazione, superando ostacoli e avversari finché in gioco non ne rimane soltanto uno. Da ieri, cioè dal 4 settembre, del gioco fanno parte anche i personaggi dell’Italian Brainrot e quindi, per festeggiare il lieto evento e dare il benvenuto ai nuovi avatar, Pudgy Party ha affidato al tiktoker newyorchese @JayGuapo65 il compito di mettere in scena la prima teatrale dell’Italian Brainrot. Come ampiamente prevedibile, la serata ha preso una piega imprevista quando la polizia ha fatto irruzione in teatro per arrestare Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Tung Sahur. Da lì è esplosa la protesta (giocosa, nessun essere umano né Italian Brainrot si è fatto male) del pubblico, che prima è salito sul palco e poi è sceso in piazza, a Times Square, urlando Free Tung Tung.

“L’arrestato” Sahur è stato poi portato nella piazza, seguito dagli spettatori. Tutto è stato ripreso e messo sui social, in una sorte di versione live action dell’ormai famosissimo meme “Noooo, la polizia nooooo”, in cui a turno i personaggi dell’Italian Brain vengono presi in custodia dalla polizia per chissà quale motivo.