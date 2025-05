A causa della crisi climatica un ghiacciaio in Svizzera è collassato e ha distrutto un intero villaggio

29 Maggio 2025

Il villaggio svizzero di Blatten, un piccolo centro immerso nel verde della valle Lötschental, da stamattina non esiste più. Oltre il 90 per cento del centro abitato è stato travolto e distrutto da 1,5 milioni di metri cubi di ghiaccio. Il distacco di una vasta porzione del ghiacciaio sovrastante il villaggio ha travolto il piccolo centro abitato, ora sepolto sotto tonnellate di terra e ghiaccio, come testimoniato da un video girato al momento del distacco.

Mentre si cerca l’unico disperso che manca all’appello, le autorità elvetiche riflettono su un evento che probabilmente è destinato a ripetersi. La Svizzera infatti è una sorvegliata speciale dei glaciologi europei, in quanto nazione che ospita il maggior numero di ghiacciai nel continente. Ghiacciai che però si stanno riducendo a velocità impressionante: secondo i dati riportati da Euronews, nel solo 2023 si è perso il 4 per cento delle superficie totale in Svizzera. Questa riduzione di superficie dovuta alle elevate temperature registrate anche in alta quota rende l’ecosistema alpino più instabile e la possibilità che quanto successo a Blatten si ripeta più che un ipotesi.

Ad evitare la strage è stato il sistema di monitoraggio dei ghiacciai e la tecnologia sempre più avanzata impiegata per “sorvegliare” le enormi masse di ghiaccio. A Blatten ha permesso di dare un margine di preavviso di qualche giorno rispetto al collasso del ghiacciaio, così le autorità sono riuscite a evacuare i trecento abitanti del villaggio e anche i capi di bestiame delle stalle circostanti, evitando vittime. Rimane però il fatto che da qualche ora gli abitanti di Blatten hanno visto cancellato il loro paese in una nube di ghiaccio e detriti e che, lungo tutto l’arco alpino europeo, altri centri potrebbero affrontare lo stesso destino.