Hype ↓
News ↓
17:19 mercoledì 8 ottobre 2025
Francis Ford Coppola sta cercando attori in Calabria per il suo nuovo film, che sarà girato tutto in italiano Distant Vision è un liberissimo adattamento dei Buddenbrook: sarà il primo film in italiano del regista e pure il suo primo film girato in Calabria.
Donald Trump potrebbe davvero vincere il Nobel per la pace?  Il presidente non fa mistero di considerarsi il candidato ideale al Nobel, ma le prospettive per quest’anno non sono rosee.
L’oro è sempre più caro Il suo prezzo ha superato i 4 mila dollari all’oncia (28,3 grammi) registrando il più grande rialzo dagli anni ’70.
L’ex marito di Gisèle Pelicot ha contraddetto uno dei condannati che sosteneva di non sapere che la donna fosse stata sedata durante le violenze Husamettin Dogan, uno dei 51 condannati nel primo processo, aveva fatto appello eccependo di non sapere che la donna fosse stata drogata dal marito.
Dopo anni di indiscrezioni, ripensamenti e cancellazioni, il sequel di Heat di Michael Mann è finalmente confermato La sceneggiatura è scritta, il budget c'è ed è altissimo, adesso manca solo il cast: si parla di Austin Butler, Adam Driver e/o Leonardo DiCaprio.
Secondo una ricerca, su TikTok per ogni contenuto pro Israele ce ne sono 17 pro Palestina Lo si legge in un report di Cybersecurity for Democracy, che ha anche scoperto che i post a favore di Israele ricevono più visualizzazioni.
A Marty Supreme sta succedendo la stessa cosa di Una battaglia dopo l’altra: tutte le recensioni dicono che è un capolavoro Presentato a sorpresa al New York Film Festival, il film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet ha suscitato l'entusiasmo della critica.
Luca Marinelli sta girando un nuovo film con il regista di Le otto montagne, Felix van Groeningen L'attore è in Belgio per girare Let Love in, storia di una coppia che, per un volta, non si lascia.
Cultura

Francis Ford Coppola sta cercando attori in Calabria per il suo nuovo film, che sarà girato tutto in italiano

Distant Vision è un liberissimo adattamento dei Buddenbrook: sarà il primo film in italiano del regista e pure il suo primo film girato in Calabria.

08 Ottobre 2025

All’età di ottantasei anni e reduce dal flop di Megalopolis, Francis Ford Coppola lavora già alacremente al suo prossimo progetto cinematografico. Messo per ora da parte il sogno di girare un musical, il regista effettuerà in questi giorni i casting di Distant Vision, il suo nuovo lungometraggio che verrà girato in Italia a partire da dicembre. Originario del Bel Paese, Coppola torna a girare in Italia: stavolta ha scelto la Calabria, con un lunga lista di set tra Reggio Calabria, Cosenza e Scilla.

Dai primi casting call per i ruoli delle comparse si evince che si tratta di un film in costume ambientato negli anni’30 del Novecento. In un recente incontro col pubblico in Francia, Coppola si è anche lasciato andare a qualche anticipazione più sostanziosa, riportata da World of Reel. La pellicola sarebbe una riscrittura del classico della letteratura di Thomas Mann I Buddenbrook. Come il romanzo, il film seguirà quattro generazioni di una famiglia che attraversa il boom economico d’inizio secolo. 

Al centro della storia di Coppola però ci sarà una riflessione “televisiva”: l’intento del regista è infatti quello di tracciare un ritratto multigenerazionale dell’impatto che questo medium ha avuto sulla società, attingendo anche ai suoi ricordi personali. Ispirandosi ai suoi ricordi d’infanzia di spettatore di sit-com e soap opera, Coppola avrebbe intenzione di girare il film come “cinema dal vivo”, così come teorizzato anni fa nel suo saggio Live Cinema and Its Techniques e anticipato a Libération. In buona sostanza vorrebbe dire registrare sia il video sia l’audio in presa diretta, usando contemporaneamente più cineprese per catturare l’interpretazione dei protagonisti in un singolo take utilizzato nel montaggio finale. 

A proposito di protagonisti: non si sa ancora chi saranno gli attori principali di Distant Vision, ma secondo molti è probabile che il film venga girato in italiano, a giudicare dai casting call già trapelati e dalle location scelte. Inoltre, dato che le riprese si svolgono in Calabria, alcuni ipotizzano che Coppola potrebbe convincere il premio Oscar Vittorio Storaro a unirsi alla troupe, dato che ottantacinquenne maestro della fotografia abita proprio nelle vicinanze del set.

Articoli Suggeriti
Cultura
di Studio
Nel film di Tre ciotole si sente la voce di Michela Murgia, ma c’è anche molto altro

Giovedì 9 ottobre arriva nelle sale l'adattamento dell'ultimo libro di Michela Murgia, Tre ciotole, diretto da Isabel Coixet, con protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

Cultura
Dopo anni di indiscrezioni, ripensamenti e cancellazioni, il sequel di Heat di Michael Mann è finalmente confermato

La sceneggiatura è scritta, il budget c'è ed è altissimo, adesso manca solo il cast: si parla di Austin Butler, Adam Driver e/o Leonardo DiCaprio.
Leggi anche ↓
Cultura
di Studio
Nel film di Tre ciotole si sente la voce di Michela Murgia, ma c’è anche molto altro

Giovedì 9 ottobre arriva nelle sale l'adattamento dell'ultimo libro di Michela Murgia, Tre ciotole, diretto da Isabel Coixet, con protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano.

Cultura
Dopo anni di indiscrezioni, ripensamenti e cancellazioni, il sequel di Heat di Michael Mann è finalmente confermato

La sceneggiatura è scritta, il budget c'è ed è altissimo, adesso manca solo il cast: si parla di Austin Butler, Adam Driver e/o Leonardo DiCaprio.

Cultura
di Francesco Longo
Il Nobel per la letteratura non è più il premio per gli scrittori sconosciuti

Un tempo animato da uno spirito bastiancontrario, dalla vittoria di Bob Dylan nel 2016 il premio è diventato quasi pop. E la lista dei possibili vincitori di quest'anno (scopriremo chi ha vinto domani) ne è la conferma.

Cultura
A Marty Supreme sta succedendo la stessa cosa di Una battaglia dopo l’altra: tutte le recensioni dicono che è un capolavoro

Presentato a sorpresa al New York Film Festival, il film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet ha suscitato l'entusiasmo della critica.

Cultura
Luca Marinelli sta girando un nuovo film con il regista di Le otto montagne, Felix van Groeningen

L'attore è in Belgio per girare Let Love in, storia di una coppia che, per un volta, non si lascia.

Cultura
di Cristiano de Majo
Una battaglia dopo l’altra è il film perfetto per questo momento storico

Più che un film di Paul Thomas Anderson, più che un adattamento di Thomas Pynchon, questo film è un grido di battaglia, una chiamata alla vendetta contro il sistema.