Si è scoperto che la foto del finale di Shining è una foto vera

A distanza di 45 anni dall'uscita del film, due ricercatori hanno trovato l'immagine che ispirò Kubrick per il finale.

08 Aprile 2025

Shining di Stanley Kubrick si conclude con la leggendaria inquadratura della foto di una festa all’Overlook Hotel, una folla di persone in smoking e abiti da sera che guardano dritto nell’obiettivo, il protagonista Jack Torrance al centro di tutto, con gli occhi spiritati e il sorriso mefistofelico di Jack Nicholson a chiudere uno dei film più spaventosi mai realizzati. Per 45 anni, tutti abbiamo pensato che quella foto fosse un’invenzione, un’intuizione di Kubrick. Adesso scopriamo invece che quella foto esiste davvero.

Il giornalista del New York Times Aric Toler e il ricercatore britannico in pensione Alasdair Spark sono riusciti a risalire all’originale alla fine di una caccia al tesoro che è durata diversi anni. Tutto è cominciato dalla scoperta che la foto non è presente negli archivi fotografici di Warner Bros., produttrice del film di Kubrick. Fino a oggi, la origin story ufficiale – raccontata da Joan Smith, una fotografa che aveva lavorato al film – di questa foto era che proveniva da questi archivi che, però, in realtà non esistono affatto.

Da qui, Toler e Spark sono partiti alla ricerca della verità. Aiutati da utenti di Reddit, i due hanno iniziato a scandagliare in altri archivi. La svolta è arrivata quando un software di riconoscimento facciale ha identificato la persona al centro della foto: Santos Casani, un ballerino della Londra degli anni Venti. Le ricerche così si sono ristrette agli archivi fotografici della capitale inglese. Grazie al consiglio di Murray Close (un fotografo che ha lavorato a Shining), i ricercatori hanno consultato l’Hulton Archive della Bbc, ora di proprietà di Getty Images. Qui, hanno finalmente risolto il mistero: la foto era stata scattata ad un ballo di San Valentino, il 15 febbraio 1921, presso il Royal Palace Hotel a Londra.