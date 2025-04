È uscito il primo trailer dell’Eternauta, la serie tratta da uno dei più grandi capolavori della storia del fumetto

Prodotta e distribuita da Netflix, sarà disponibile sulla piattaforma dal 30 aprile.

03 Aprile 2025

Se siete appassionati di fumetto e/o di letteratura fantascientifica, il 30 aprile non può arrivare troppo presto. È il giorno in cui su Netflix arriverà la serie tv dell’Eternauta, adattamento del capolavoro scritto da Héctor G. Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López nel 1957. Mancano quattro settimane, nell’attesa bisogna accontentarsi del primo trailer, pubblicato da Netflix martedì 1 aprile.

L’eternauta è un fumetto argentino e argentino è il suo adattamento. Alla regia c’è Bruno Stagnaro, autore di film che in Italia hanno visto in pochi (Pizza, birra, faso del 1998 è forse la sua opera più conosciuta fuori dall’Argentina). Stagnaro è anche sceneggiatore dell’Eternauta, assieme ad Ariel Staltari. Nel cast ci sono Ricardo Darín nel ruolo di Juan Salvo, il protagonista della storia, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz. Alla realizzazione della serie, nel ruolo di consulente creativo, ha partecipato anche Martín Mórtola Oesterheld, nipote di Héctor.

Una breve sinossi, per chi non avesse mai sentito parlare dell’Eternauta. La storia inizia a Buenos Aires, durante una notte d’estate in cui i cittadini della capitale argentina si ritrovano ad assistere a un fenomeno atmosferico mai visto prima: è estate ma cade la neve. Incuriosite e sorprese, le persone osservano il fenomeno per un po’ e poi tornano alla loro vita di tutti i giorni. La mattina dopo, però, milioni di persone in tutto il mondo sono morte. La neve, si scopre, è letale per chiunque la tocchi. Un gruppo di sopravvissuti, guidati dal protagonista Juan Salvo, si organizza per affrontare la catastrofe, di cui ancora però non conoscono la verità: la neve non è un evento atmosferico, è un’arma impiegata da un invasore alieno che vuole decimare la popolazione terrestre prima di procedere all’indisturbata conquista del pianeta.

In Italia, L’eternauta è pubblicato da Panini Comics. Se non lo avete mai letto, fatelo, perché tutti i fumetti che sono venuti dopo devono qualcosa a questo. E tutti i fumettisti devono qualcosa a Héctor G. Oesterheld, la cui storia personale merita tanta attenzione quanto il suo capolavoro: è stato uno dei più grandi fumettisti del mondo fino al 1977, quando fu rapito su ordine della giunta militare. Di lui non si sono mai più avute notizie, assieme a tre delle sue quattro figlie è diventato desaparecidos. La sua quarta figlia, invece, fu uccisa durante un tentativo di rapimento, anche questo ordinato dalla giunta.