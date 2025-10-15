Hype ↓
17:35 mercoledì 15 ottobre 2025
Londra è la città europea che sta battendo ogni record in fatto di telefoni rubati Solo nel 2024 ne sono stati rubati più di 80 mila, la maggior parte dei quali rivenduti poi sul mercato nero internazionale.
È morto Drew Struzan, l’illustratore che ha disegnato le locandine di moltissimi successi di Hollywood Star Wars, Indiana Jones, Ritorno al futuro, E.T, Blade Runner, I Goonies, La cosa: la locandina che vi viene in mente pensando a questi film l'ha disegnata lui.
I lettori di Jia Tolentino non hanno preso bene la sua collaborazione con Airbnb Sia gli ammiratori che i detrattori sono rimasti molto delusi dalla sua decisione di lavorare con un'azienda come Airbnb.
De Niro e Al Pacino sono i protagonisti della nuova campagna Moncler Si chiama Warmer Together e vuole celebrare «le emozioni e il calore dello stare insieme».
È morto D’Angelo, l’artista che ha prima rivoluzionato e poi abbandonato la musica soul Aveva 51 anni ed era malato di cancro. Lascia in eredità tre album diventati culto e una storia personale caratterizzata dal difficile rapporto col successo.
Dei 10 film più visti al cinema in Italia nell’ultima settimana, metà sono vecchi titoli tornati in sala Nell'ottobre del 2025, tra i film più visti in Italia ce n'è uno del 1971, uno del 1997, uno del 2001 e uno del 2009.
Nel suo primo viaggio diplomatico all’estero, il ministro degli Esteri afghano ha dovuto affrontare un grosso problema: le giornaliste Ospite in India, Amir Khan Muttaqi ha cercato in tutti i modi di evitare di rispondere alle domande delle giornaliste, escludendole anche dalle conferenze stampa.
Temu ha raddoppiato i guadagni in Europa nonostante una forza lavoro composta da otto dipendenti soltanto Otto persone per gestire gli ordini, il servizio clienti, il sito, oltre alla parte burocratica, amministrativa e fiscale.
Pop

È morto Drew Struzan, l'illustratore che ha disegnato le locandine di moltissimi successi di Hollywood

Star Wars, Indiana Jones, Ritorno al futuro, E.T, Blade Runner, I Goonies, La cosa: la locandina che vi viene in mente pensando a questi film l'ha disegnata lui.

15 Ottobre 2025

Drew Struzan aveva 71 anni, 50 dei quali li ha passati disegnando le più famose locandine dei più famosi film hollywoodiani. La notizia della sua morte è stata data attraverso il suo account Instagram, con un breve messaggio scritto dal suo manager: «Drew Struzan ha lasciato questo mondo il 13 ottobre. Sento che è importante farvi sapere tutte le volte in cui mi ha detto della gioia che provava sapendo che voi amavate la sua arte». Da tempo Struzan soffriva di Alzheimer.

Appassionato di pittura a olio e di matite colorate, da sempre amante dei pittori rinascimentali e degli impressionisti francesi, iniziò la sua carriera negli anni ’70 lavorando nell’industria discografica. Struzan cominciò a farsi un nome illustrando le copertine degli album di Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire, Liberace, Black Sabbath e Alice Cooper. Dopo il successo della copertina di Welcome to My Nightmare di Alice Cooper, attirò anche l’attenzione dell’industria cinematografica. Inizialmente fu ingaggiato da case di produzione minori per disegnare le locandine dei B-movie. Queste locandine riscossero un tale successo da farne l’artista con cui tutte le più grandi case di produzioni e i più famosi registi volevano lavorare. L’esordio nel cinema mainstream lo fece con una delle locandine celebrative per il ritorno in sala di Star Wars: Una nuova speranza nel 1978, un’opera passata alla storia come il “Circus Poster” per la strana composizione e colorazione che Struzan decise di dare all’immagine. La locandina piacque moltissimo alla persona più importante di tutte, cioè George Lucas, che da allora decise di lavorare con Struzan tutte le volte che gli riusciva. Gli affidò le illustrazioni degli Star Wars successivi, degli Indiana Jones, gli fece pure disegnare il logo della Lucasfilm’s Industrial Light & Magic. Ovviamente lo presentò a tutti i suoi amici e colleghi, Steven Spielberg in primis.

Struzan oggi viene ricordato come l’artista che ha modernizzato l’illustrazione per il cinema, introducendo soluzioni innovative che servivano non solo a far capire la storia che i film raccontavano ma anche a far intuire al pubblico le emozioni che avrebbe provato guardandolo. Sono tantissimi i blockbuster e i cult che ha contribuito a creare: dalla saga di Star Wars a quella di Indiana Jones, passando per la trilogia  Ritorno al futuro e il primo poster di Harry Potter e la pietra filosofale, e poi E.T, Blade Runner, I Goonies, Hook, i film dei Muppets. Struzan era così amato e apprezzato che gli aneddoti sul suo lavoro sono diventati parte della storia del cinema. Era famoso anche per la velocità con la quale riusciva a completare un lavoro: per la locandina di La cosa gli vennero date solo ventiquattr’ore di tempo. Tanto gli bastò per passare dall’idea ai bozzetti all’illustrazione finale, divenuta una delle locandine horror più famose di sempre.  

Il quotidiano del Comitato centrale del Partito comunista cinese ha fatto firmare un articolo a LeBron James, che però non lo ha mai scritto

È vero che viviamo in un mondo strano, ma ancora non così strano da avere LeBron James tra gli editorialisti del Quotidiano del popolo.

Bret Easton Ellis ha stroncato Una battaglia dopo l’altra dicendo che è un film brutto e che piace solo perché è di sinistra

Però ha anche detto che la fotografia di Michael Bauman gli è piaciuta molto, almeno quella.
I fan sono entusiasti all’idea di vedere Saoirse Ronan e Paul Mescal che interpretano Paul e Linda McCartney nel biopic sui Beatles

Secondo le indiscrezioni, l'attrice è stata scelta per interpretare Linda nella tetralogia sui Fab Four diretta da Sam Mendes.

di Clara Mazzoleni
Finalmente possiamo parlare male di Taylor Swift

The Life of a Showgirl ha già battuto il record di vendite nella prima settimana negli Usa, ma ha finalmente aperto un varco per esprimere dubbi e perplessità sul suo presunto immenso talento di cantautrice.

Amazon ha cancellato le pistole da tutte le vecchie locandine dei film di 007 e il risultato è ovviamente pessimo

La Walther PPK è sparita da tutte le locandine riviste e corrette da Amazon, lasciando James Bond in posizioni che ricordano certe foto profilo di LinkedIn.

Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio della Groenlandia vecchio 20 mila anni

Il ghiaccio è stato portato sul palco dall’artista Olafur Eliasson ed è stato estratto dal fiordo di Nuup Kangerlua.