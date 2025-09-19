Il caso del cadavere di una 15enne ritrovato nella Tesla abbandonata di un rapper è diventato l’ultima fissazione degli impallinati di true crime

La vittima, Celeste Rivas, aveva 15 anni. Il rapper, D4vid, sta collaborando con le autorità. Al momento queste sono le uniche certezze di questa storia.

19 Settembre 2025

Sarebbe intestata al rapper D4vd la Tesla abbandonata in un deposito dentro la quale è stato ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime ricostruzioni trapelate dall’indagine della polizia di Los Angeles, la Tesla del cantante sarebbe finita nel deposito dopo essere stata lasciata per giorni lungo il ciglio della strada: al momento non ci sarebbero denunce di furto o smarrimento per il veicolo. Alla rivelazione dell’identità del proprietario del veicolo ovviamente la notizia è stata ripresa dai media di mezzo mondo, ma a distanza di giorni l’unica certezza di questa storia resta un macabro ritrovamento avvolto dal mistero.

Sono poche le informazioni accertate e verificate disponibili, a partire dalla circostanze del ritrovamento del cadavere. La Tesla avrebbe attirato l’attenzione di alcuni clienti del parcheggio pubblico a causa del forte e cattivo odore che proveniva dal bagagliaio. Le autorità, allertate dal susseguirsi delle segnalazioni, hanno dunque ispezionato la macchina e hanno così rivenuto il cadavere. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe solo di parte di un cadavere, in realtà, pezzi del corpo di una ragazzina chiusi in un sacco della spazzatura nero.

La testa e il torso rinvenuti sarebbero quelli della 15enne Celeste Rivas, di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa a inizio settembre, dopo che per giorni della giovane si erano perse le tracce e non c’era stato modo di contattarla. Nei giorni scorsi erano circolate voci su un presunto rapporto tra la ragazza e il rapper, che starebbe collaborando con le autorità. Voci non confermate, per un caso dai contorni ancora incerti, che solo nelle ultime ore sarebbe diventato ufficialmente un’indagine per omicidio senza ancora nessun sospettato ufficiale. L’indagine è già molto seguita anche in Italia, dove D4vid è noto per aver duettato con Damiano David per il brano “Tangerine”. Altra circostanza curiosa, che aggiunge una macabra coincidenza all’eco mediatica di questo caso, è che D4vd ha raggiunto la notorietà con “Romantic Homicide”, un brano che, se siete su TikTok, avrete senz’altro già sentito.