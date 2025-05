La Russia sta vivendo una crisi delle patate senza precedenti

30 Maggio 2025

Le patate sono diventate una rarità nei mercati in Russia e anche altri ortaggi come carote, cipolle e crauti sono sempre più difficili da trovare e vengono venduti a prezzi altissimi. Una cattiva annata di raccolto ha precipitato la Russia di Putin in una “crisi della patata” mai vista in anni recenti. Mosca vive una cronica carenza di ortaggi che neanche la storica vicinanza geografica e politica con la Bielorussia riesce ad arginare. I rapporti diplomatici strettissimi tra i due paesi, spesso in chiave di sudditanza di Minsk a Mosca, hanno invece finito per far dilagare la crisi agricola anche in Bielorussia. AdnKronos infatti riporta l’appello delle ultime ore del presidente Aleksandr Lukashenko, che ha esortato gli agricoltori bielorussi a produrre più patate per aiutare il vicino russo, promettendo laute ricompense monetarie.

Nonostante il tubero sia un alimento centrale nell’alimentazione tradizionale di entrambe le nazioni, da tempo la qualità delle patate sul mercato bielorusso è scarsa, a fronte di prezzi molto alti. Questo perché con lo scarseggiare delle patate a Mosca, Lukashenko ha imposto tasse sulla produzione interna, incentivando così le esportazioni e causando lo scontento della popolazione locale. Nei mesi però situazione però è andata via via peggiorando, tanto da aver spinto le autorità bielorusse a timide critiche verso l’export in Russia e a più miti consigli. Dai ieri è stato revocato il bando bielorusso in vigore da anni alle importazioni di frutta, verdura e ortaggi dall’Europa, così da aprire un canale attraverso cui le patate possano raggiungere in maniera indiretta non solo la Bielorussia, ma anche la Russia.