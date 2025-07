Sam Altman ha detto che a differenza dell’avvocato e del terapeuta, Chat GPT non ha l’obbligo del segreto professionale

Quello che le diciamo non si può cancellare e potrebbe essere usato in tribunale.

28 Luglio 2025

Ve ne sarete accorti chiacchierando con amici o parenti che vi hanno confessato di farlo, o forse siete proprio voi a farne questo tipo di uso: sempre più spesso, sempre più persone, utilizzano Chat GPT come terapeuta. Perché è gratis, è immediatamente disponibile, non richiede la costanza né programmazione e, soprattutto, non ci fa sentire giudicati o in imbarazzo come ci sentiremmo con un essere umano. Il problema è che questi motivi, i motivi per cui usare Chat GPT come terapeuta è così comodo e facile, sono anche le ragioni per cui questa “terapia” non funziona assolutamente come quella che si fa da un terapeuta umano, e molto probabilmente non funziona proprio. È anche vero che per chi non può permettersi di andare da uno psicologo o per qualche motivo non ha la possibilità di farlo, e ha solo bisogno di uno sfogo, essere ascoltato e compreso, Chat GPT può essere utile, o perlomeno meglio di niente. Insomma, la questione è delicata.

Ma c’è un altro aspetto importante che forse stiamo sottovalutando, e a sottolinearlo, è proprio il Ceo e fondatore di Open AI, Sam Altman: a differenza del terapeuta e dell’avvocato, infatti, ci ricorda Altman, Chat GPT non ha l’obbligo del segreto professionale: questo significa che oltre a essere usate per l’addestramento dell’IA, le nostre conversazioni con lei non si cancellano e non si possono cancellare, tutto viene salvato, conservato, e potrà essere utilizzato anche in tribunale, qualora ce ne fosse bisogno. Nei commenti al post c’è chi già sta condividendo immagini di Altman in versione poliziotto: ovviamente create con l’AI. Qualcun altro consiglia: «non chiedete mai a ChatGPT consigli su come disfarvi di un corpo».