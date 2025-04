Cate Blanchett ha detto che vuole smettere di recitare

15 Aprile 2025

Proprio ieri parlavamo di Maggie Cheung, la protagonista di In the Mood for Love, e della rarissima intervista da lei rilasciata per celebrare i 25 anni del film, dopo aver annunciato il suo ritiro dalla recitazione nel 2013. Oggi invece parliamo di Cate Blanchett, 55 anni, che durante un’intervista a Radio Times ha detto chiaramente che vuole smettere di recitare: «La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo penso davvero. Faccio sul serio quando dico di voler abbandonare la recitazione. Ci sono molte cose che voglio fare nella mia vita», dice.

Vedremo se l’attrice terrà fede alla sua dichiarazione: la perplessità dei familiari è comprensibile, visto che Blanchett sembra ancora immersa fino al collo nel mondo della recitazione. I suoi progetti più recenti sono stati Il gabbiano di Čechov al Barbican di Londra e Black Bag, il thriller di Steven Soderbergh, ha appena terminato le riprese di un nuovo film diretto da Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother, la cui uscita è prevista per il 2025. Attualmente sta lavorando a Alpha Gang, una commedia di fantascienza diretta da David e Nathan Zellner, a The Champions, che sarà diretto da Ben Stiller, attraverso la sua casa di produzione Dirty Films: in entrambi i progetti è coinvolta sia come attrice che come produttrice.

Se dovesse davvero ritirarsi, Cate Blanchett dovrà accontentarsi di aver portato a casa “solo” due Oscar (ma nel corso della sua carriera è stata candidata a 8 statuette, cosa che la rende una delle attrici più candidate di sempre): Miglior attrice non protagonista per The Aviator nel 2005 e Miglior attrice protagonista per Blue Jasmine di Woody Allen nel 2014. L’ultimo Golden Globe, invece, l’ha ricevuto nel 2023, per l’interpretazione della direttrice d’orchestra Lydia Tár in TÁR di Todd Field (in totale ne ha vinti 4 ed è stata nominata 12 volte). Dell’intervista si sta parlando soprattutto perché Blanchett parla del suo desiderio di voler smettere di recitare – «I’m giving up» – ma l’attrice regala altre affascinanti dichiarazioni che entusiasmeranno i suoi fan, tra cui «I’ve spent a lifetime getting comfortable with the feeling of being uncomfortable» e «No one is more boring to me than myself».