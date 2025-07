Justin Bieber ha pubblicato un nuovo album senza dire niente a nessuno

Si intitola Swag e arriva, a sorpresa, quattro anni dopo il suo ultimo disco, anni segnati da scandali e momenti difficili.

11 Luglio 2025

Con pochissima promozione alle spalle e appena un manciata indizi sibillini su suoi account social, questo venerdì Justin Bieber ha pubblicato il suo settimo album d’inediti in carriera. S’intitola Swag, contiene venti tracce ed è stato anticipato solo da qualche rumour e un pugno di cartelloni pubblicitari con la foto dell’artista e il titolo dell’EP apparsi in Islanda ad Atlanta e Los Angeles. È Pitchfork a riportare qualche informazione sul dietro le quinte dell’album pubblicato a sorpresa da Bieber, che contiene una pletora di importanti collaborazioni con artisti come Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin e Marvin Winans. Bieber, che ha venduto gran parte dei diritti di sfruttamento del suo catalogo per ripianare i debiti del tour mondiale cancellato nel 2022 per problemi di salute, ha organizzato delle jam session con musicisti e amici nella sua casa losangelina per poi isolarsi in Islanda per completare il disco che vede il suo ritorno a sorpresa sulla scena musicale. Nei mesi scorsi Bieber aveva pubblicato alcuni scatti di sé stesso con in braccio il figlio avuto con l’attrice Hailey Bieber in uno studio di registrazione, ma nessuno aveva capito che la pubblicazione di nuova musica era così vicina.

Nei pezzi del nuovo album la paternità e la relazione con la compagna Hailey vengono affrontate in molti pezzi, mentre in altri l’artista fa riferimento alla necessità di prendersi cura della sua salute mentale dopo gli anni difficili che hanno preceduto la nascita del figlio, le cui gambette fanno capolino dalla schiena del papà nello scatto di copertina firmato da Renell Medrano. Nonostante abbia speso gli ultimi anni lontano dai palchi e dalla scena musicale infatti, il cantante non ha mai abbandonato le pagine del gossip e la scena scandalistica. Di Bieber si è continuato sempre a parlare tra supposti triangoli amorosi con cui il suo temibile fandom è ossessionato da tempo immemore, scivoloni privati e pubblici brutalmente derisi dai social nati e cresciuti negli stessi anni in cui iniziava la sua carriera e il coinvolgimento in qualità di presunta vittima nello scandalo che ha travolto i colleghi Diddy e Usher.