La nuova stagione di Scrubs si farà e ci sarà anche la reunion del cast originale

Se ne parlava da tempo ma ora è ufficiale: nuova stagione in produzione, con il ritorno del trio di protagonisti.

11 Luglio 2025

Che lo sceneggiatore Bill Lawrence e l’attore Zach Braff avessero voglia di tornare a lavorare nelle corsie del Sacred Heart non è una novità: da tempo si rincorrevano voci ottimistiche sulla possibilità di una reunion del team di Scrubs, la comedy ospedaliera più amata degli anni Duemila. Ora, per la gioia dei fan di J.D., Turk e Elliot, è arrivata l’ufficialità: Variety infatti ha confermato che si farà una nuova stagione dello show, probabilmente in arrivo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Le buone notizie per i fan dello show non sono finite: oltre al protagonista Zach Braff (da sempre entusiasta sostenitore dell’ipotesi reunion) sono già confermate la presenza dei coprotagonisti Donald Faison e Sarah Chalke, così da riunire al completo il terzetto di protagonisti. Nell’annuncio ufficiale si fa presente che saranno molti i ritorni tra i membri del cast originale, accompagnati ovviamente da nuovi ingressi per attualizzare le dinamiche ospedaliere e umane dello show.

Dal comunicato che annuncia il ritorno della serie si capisce anche che si lavora da parecchio alla scrittura della nuova stagione, tanto che c’è già un abbozzo di trama: «JD (Braff) e Turk (Faison) tornano a indossare il camice insieme per la prima volta dopo tanto tempo: la medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma la loro bromance ha superato la prova del tempo. Tra volti nuovi e vecchie conoscenze, i personaggi affrontano la vita al Sacred Heart tra risate, emozioni e qualche sorpresa lungo il percorso».

Nonostante gli impegni con le writing room di Shrinking e Ted Lasso – le sue due nuove creature scritte per Apple TV+ – Lawrence non ha mai trascurato la comedy che gli ha garantito grande popolarità. Con il suo mix di risate e di momenti commoventi e drammatici, Scrubs è stata un tassello fondamentale per la storia della serialità, contribuendo a modernizzare il concetto di comedy seriale con un approccio all’epoca di rottura e capace di conquistare il grande pubblico.