Un ragazzo ha chiesto al Papa di autografargli una carta dei Pokémon e il Papa gliel’ha autografata

Il ragazzo ha ovviamente scelto quella raffigurante Popplio, il cui nome inglese ricorda proprio la parola Pope.

07 Luglio 2025

Le vacanze estive del Papa a Castel Gandolfo sono iniziate poche ore fa. Il Pontefice ha raggiunto la sua residenza estiva per riposarsi dalle prime settimane di papato, che lo hanno visto oggetto di un’attenzione abbastanza ossessiva da parte di quelli che sembra, più che giovani fedeli, sono veri e propri fan.

Prima c’è stato il lancio di bamboline crochet in abiti talari con le sue fattezze, che il Papa ha dimostrato di saper acchiappare al volo con una certa destrezza. Dopo il fandom dello sferruzzo e dei filati, il Papa è pronto a entrare nei cuori di un altro gruppo di appassionati: quello dei Pokémon e del relativo, popolarissimo gioco di carte. La notizia è ancora in attesa di conferma, ma circolano da qualche ora su Twitter foto di una carta da gioco di Popplio che sarebbe stata autografata dal Pontefice durante un’udienza, probabilmente ignaro di cosa stesse firmando.

La scelta del Pokémon ovviamente non è casuale da parte dell’ignoto e virale fan. Non è stato scelto per la popolarità o la forza, non è una carta particolarmente ricercata o rara. Il fan l’ha probabilmente preferita ad altre per il nome del Pokémon che raffigura: nella versione inglese infatti la pronuncia di Popplio ricorda quella di Pope, Papa. La comunità di giocatori di carte Pokémon ovviamente non parla d’altro. Ci si interroga su che valore possa aver acquisito la carta ora che è stata firmata dal Papa, dato che con tutta probabilità è la prima carta da gioco di questo tipo mai firmata dal vescovo di Roma, sempre più vicino ai cuori dei nerd di tutto il mondo.

Leggi anche: Pope Crave, dai meme su Conclave ai meme sul Conclave