Hype ↓
News ↓
21:36 mercoledì 1 ottobre 2025
È uscito il primo trailer del Frankestein di Guillermo Del Toro, in cui il mostro di Frankenstein però a malapena si intravede Il film arriverà nei cinema italiani in distribuzione limitata il 22 ottobre, per poi approdare su Netflix il 7 novembre.
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.
Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.
A vent’anni di distanza, la polizia è tornata a indagare sulla morte di Hunter S. Thompson La vedova Anita ha chiesto di far esaminare i verbali a una parte terza, per chiarire definitivamente le circostanze del suicidio del marito.
È morto Renato Casaro, il disegnatore che ha trasformato le locandine per il cinema in una forma d’arte Aveva 89 anni, è a lui che dobbiamo locandine memorabili come quelle di Per un pugno di dollari, C'era una volta in America e L’ultimo imperatore.
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.
Dei narcotrafficanti hanno provato a far entrare tonnellate di cocaina in Europa fingendosi pellegrini sul cammino di Santiago Come se la storia non fosse già abbastanza strana, sulle coste spagnole, loro e la cocaina, ci sono arrivati a bordo di un sottomarino.
Bad Bunny ha deciso che il suo Halftime Show del Super Bowl sarà tutto in spagnolo Decisione che ha scatenato la prevedibile e orripilata reazione di politici e commentatori trumpiani.
Pop

Una sentenza in India ha stabilito che i medici devono smettere di scrivere le ricette in una grafia illeggibile

La Corte indiana ha anche imposto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina.

01 Ottobre 2025

Il fatto che la calligrafia dei dottori sia illeggibile è un cliché, un cliché che però, scopriamo oggi, in India prendono estremamente sul serio. Così tanto da portare la questione addirittura in tribunale e costringere l’Alta Corte del Punjab e dell’Haryana a esprimersi e dirimere. Interpellata, la Corte ha risposto così: «Una prescrizione medica leggibile è un diritto fondamentale», poiché può fare la differenza tra la vita e la morte.

La Corte ha inoltre chiesto al governo di includere lezioni di calligrafia nel programma di studi delle facoltà di Medicina di tutto il Paese e ha fissato un termine di due anni per l’introduzione delle ricette digitali. Fino a quel momento, i medici dovranno scrivere le prescrizioni in modo chiaro, in stampatello, in una grafia leggibile. Spostandosi negli Stati Uniti, come riprende la Bbc, un rapporto del 1999 dell’Institute of Medicine (IoM) rivela che gli errori medici causano ogni anno negli 44.000 decessi evitabili, di cui 7 mila attribuibili alla grafia sciatta usata per scrivere le ricette. Sebbene non ci siano dati simile sull’India, è inverosimile che in uno dei Paesi più popolosi del mondo non ci siano casi analoghi.

Ma la sentenza della corte indiana non viene da un caso di brutta scrittura. Il tribunale stava esaminando una richiesta di scarcerazione per un uomo accusato (tra le altre cose) di stupro e i giudici, leggendo il referto redatto da un medico a cui la procura aveva affidato la visita della donna presunta vittima, sono rimasti scioccati quando si sono resi conto di non riuscire a leggere neanche una delle parole che quest’ultimo aveva scritto. 

Articoli Suggeriti
Pop
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare

Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.

Pop
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte

Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.
Leggi anche ↓
Pop
Per i 25 anni di Una mamma per amica Warner Bros. costruirà nei suoi studi una vera Stars Hollow che i fan potranno visitare

Una replica nei minimi dettagli della cittadina, a partire dalla casa delle protagoniste Rory e Lorelai Gilmore.

Pop
Tilly Norwood è la prima attrice generata dall’AI e Hollywood già la odia a morte

Particle6, l'azienda che l'ha creata, dice che dovrebbe essere considerata come un'opera d'arte. Attori e attrici non sembrano condividere.

Pop
Bad Bunny ha deciso che il suo Halftime Show del Super Bowl sarà tutto in spagnolo

Decisione che ha scatenato la prevedibile e orripilata reazione di politici e commentatori trumpiani.

Pop
Dopo che Emma Watson ha provato a fare pace con lei, JK Rowling le ha risposto dandole dell’ignorante

«Così ignorante da non rendersi nemmeno conto di quanto è ignorante», per la precisione.

Pop
Il video di un rider che a Chicago scappa da venti agenti dell’ICE su una bicicletta è giustamente diventato virale

Hanno tentato di fermarlo, forse arrestarlo, senza riuscirci: l'uomo li ha seminati tutti ed è fuggito in sella alla sua bici.

Pop
Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo

Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan.