19:19 lunedì 8 settembre 2025
Dopo anni di tentativi falliti, finalmente Call of Duty diventerà un film Grazie a un accordo tra Paramount e Activision, uno delle più importanti saghe videoludiche di sempre arriverà sul grande schermo.
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer.
Il governo egiziano vuole trasformare le pendici del monte Sinai in un resort di lusso L'intenzione è di fare qui quello che è stato fatto a Sharm el-Sheikh, nonostante le proteste degli abitanti e della comunità internazionale.
Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è già il simbolo delle “intelligence gap relationship” Le future nozze tra la cantante e l’atleta hanno scatenato il dibattito sulle coppie in cui c’è un forte divario intellettuale tra partner.
La canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è un pezzo di otto anni fa di Andrea Laszlo De Simone “Fiore mio” è Song of the Summer 2025 su TikTok, fatto che ha sorpreso prima di tutti De Simone, che non è nemmeno iscritto al social.
Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia A The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya il Gran premio della giuria, Toni Servillo vince la Coppa Volpi per la sua interpretazione in La grazia, di Benny Safdie la Miglior regia con The Smashing Machine.
Marco Bellocchio girerà un film su Sergio Marchionne Le riprese inizieranno nel 2026 e si svolgeranno in Italia, Stati Uniti e Canada, i tre Paesi della vita di Marchionne.
Il responsabile per la Salute della Florida ha detto che eliminerà tutte le vaccinazioni obbligatorie Non solo quelle legate al Covid ma anche quelle che riguardano le fasce più giovani, dal morbillo all’epatite B.
Dopo anni di tentativi falliti, finalmente Call of Duty diventerà un film

Grazie a un accordo tra Paramount e Activision, uno delle più importanti saghe videoludiche di sempre arriverà sul grande schermo.

08 Settembre 2025

Paramount ha finalmente ottenuto i diritti per fare di Call of Duty un film: dopo anni di speculazioni e tentativi falliti, il franchise avrà dunque la sua versione live action. Anche se di certo, al momento, c’è solo il fatto che il film prima o poi si farà. Secondo alcune indiscrezioni, Steven Spielberg avrebbe voluto dirigere il film, ma Activision avrebbe cortesemente declinato. Secondo quanto riportato da DesignTaxi e ripreso da testate come Puck News e Windows Central, Spielberg avrebbe presentato una proposta attraverso Amblin Entertainment (la società di produzione di Spielberg) e Universal. Non un’idea abbozzata, ma un progetto solido che prevedeva il cosiddetto “Spielberg Deal” ossia budget ai massimi livelli, compensi altissimi per cast e troup e, soprattutto, controllo totale su produzione, marketing e montaggio finale.

Activision, oggi proprietà di Microsoft dopo la più grande acquisizione nella storia dei videogiochi, non se l’è sentita. Il rischio, per l’azienda, era quello di cedere troppo potere creativo e ritrovarsi con un film che fosse troppo l’opera di un autore e non abbastanza vetrina per il brand. È qui che entra in gioco Paramount che, disposta a lavorare assieme ad Activision in modo da tenere tutti contenti, ha portato a casa l’accordo.

David Ellison, Ceo Paramount, lo ha definito «un sogno che diventa realtà», promettendo di rispettare l’eredità di un franchise che, dal 2003 a oggi, ha venduto oltre 500 milioni di copie. I dettagli della trama restano ancora segreti. Tuttavia, come riportano alcune indiscrezioni raccolte da DesignTaxi, il film potrebbe essere un adattamento di uno o più capitoli delle saghe Modern Warfare o Black Ops, molto amate dai fan per le loro campagne e personaggi. L’accordo lascia anche spazio alla possibilità di creare un vero e proprio universo narrativo, con potenziali spin-off che potrebbero trasformare anche la versione cinematografica di Call of Duty in un vero e proprio franchise.

